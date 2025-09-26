ABB Konser Soruşturmasında 5 Kişi Tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişi 'görevi kötüye kullanma' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltına alındı.

Ankara 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nce verilen karara göre, eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı H.A.B., eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili ve eski Daire Başkan Vekili H.E., eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili H.Z., Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi O.E. ile Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortağı S.Ç. tutuklandı.

Şüphelilerden eski ABB yöneticileri A.A.Ç., C.A., K.B. ile Festiva ve Enfest Organizasyon ortağı K.A., Univerce Şirketi sahibi S.E., Gurudan Şirketi sahibi A.A., Yalınayak Şirketi ortakları E.D. ve L.E. ile ABB çalışanı O.C.T. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.