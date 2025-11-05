AB’de Bir İlk: Türk Kahvesi Türkiye’nin İlk Tescilli "Geleneksel Ürün Adı" Oldu!

TOBB tarafından yapılan açıklamaya göre, süreç üç aylık değerlendirmenin ardından tamamlandı ve Türk kahvesi resmen 'Traditional Speciality Guaranteed' (Geleneksel Ürün Adı) olarak kayıtlara geçti.

Geleneksek ürün adı olarak kayıtlara geçmesi Türkiye için bir ilki temsil ediyor çünkü daha önce Avrupa Birliği’nde tescillenen ürünler hep 'coğrafi işaret' kapsamında değerlendirilmişti.

Açıklamada, 'Kültürümüzün en köklü sembollerinden biri olan Türk kahvesi, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde de yer alıyor. 500 yılı aşkın geçmişiyle sadece bir içecek değil, misafirperverliğimizin, sohbetin ve dostluğun simgesi' ifadeleri yer aldı.