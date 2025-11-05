AB’de Bir İlk: Türk Kahvesi Türkiye’nin İlk Tescilli "Geleneksel Ürün Adı" Oldu!
Türk kahvesi, yüzyıllardır kültürümüzün simgesi olarak kabul ediliyor. Şimdi ise bu köklü miras, Avrupa’da resmen koruma altına alındı. Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanan karara göre, Türk kahvesi Türkiye’nin AB’de tescillenen ilk 'geleneksel ürün adı' oldu.
Başvuru, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yapılmıştı.
Türk Kahvesi, Avrupa BirliğI’nde tescillenen ilk "geleneksel ürün adı" oldu.
Paylaşıma buradan ulaşabilirsiniz 👇🏻
Türk kahvesiyle Hatay kaytaz böreği ve Gaziantep lahmacunu da Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın