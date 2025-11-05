onedio
AB’de Bir İlk: Türk Kahvesi Türkiye’nin İlk Tescilli "Geleneksel Ürün Adı" Oldu!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.11.2025 - 12:00

Türk kahvesi, yüzyıllardır kültürümüzün simgesi olarak kabul ediliyor. Şimdi ise bu köklü miras, Avrupa’da resmen koruma altına alındı. Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanan karara göre, Türk kahvesi Türkiye’nin AB’de tescillenen ilk 'geleneksel ürün adı' oldu. 

Başvuru, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yapılmıştı.

Türk Kahvesi, Avrupa BirliğI’nde tescillenen ilk "geleneksel ürün adı" oldu.

TOBB tarafından yapılan açıklamaya göre, süreç üç aylık değerlendirmenin ardından tamamlandı ve Türk kahvesi resmen 'Traditional Speciality Guaranteed' (Geleneksel Ürün Adı) olarak kayıtlara geçti.

Geleneksek ürün adı olarak kayıtlara geçmesi Türkiye için bir ilki temsil ediyor çünkü daha önce Avrupa Birliği’nde tescillenen ürünler hep 'coğrafi işaret' kapsamında değerlendirilmişti.

Açıklamada, 'Kültürümüzün en köklü sembollerinden biri olan Türk kahvesi, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde de yer alıyor. 500 yılı aşkın geçmişiyle sadece bir içecek değil, misafirperverliğimizin, sohbetin ve dostluğun simgesi' ifadeleri yer aldı.

twitter.com

'Türk Kahvesi Avrupa Birliği’nde Tescilleniyor!

Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde bugün yayımlanan duyuruyla Türk Kahvesi, TOBB tarafından yapılan başvuru sonucunda AB’de “Geleneksel Ürün Adı” (Traditional Specialities Guaranteed) olarak ilan edildi.

3 aylık sürecin tamamlanmasının ardından Türk Kahvesi, Türkiye’nin AB’de tescil edilen ilk geleneksel ürün adı olacak.

Kültürümüzün en köklü sembollerinden biri olan Türk Kahvesi, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde de yer alıyor. 500 yılı aşkın geçmişiyle, sadece bir içecek değil; misafirperverliğimizin, sohbetin ve dostluğun simgesi.

TOBB olarak yerel ve geleneksel değerlerimizi korumak, dünya çapında tanıtmak ve tescil ettirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Türk Kahvesi’nin eşsiz kokusu ve lezzeti Avrupa’da da tescilleniyor.'

Türk kahvesiyle Hatay kaytaz böreği ve Gaziantep lahmacunu da Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili aldı.

Hisarcıklıoğlu, Hatay kaytaz böreğinin Türkiye’nin AB’den coğrafi işaret tescili alan 39’uncu, Gaziantep lahmacununun ise 40’ıncı ürün olduğunu açıkladı.

Bugüne kadar Türkiye’nin AB’de tescil ettirdiği ürünler arasında Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Milas zeytinyağı, Ezine peyniri, Safranbolu safranı ve daha birçok yöresel lezzet bulunuyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
