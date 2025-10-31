onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
31 Ekim Cuma Hava Durumu: Pastırma Sıcakları Geldi, Hava Sıcaklığı Artıyor!

31 Ekim Cuma Hava Durumu: Pastırma Sıcakları Geldi, Hava Sıcaklığı Artıyor!

hava durumu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.10.2025 - 08:59 Son Güncelleme: 31.10.2025 - 09:02

Meteorolojik tahminlere göre ülke genelinde pastırma sıcakları etkisini gösterecek. Hava sıcaklığı 3 ile 5 derece arasında artacak, Marmara Bölgesi’nde sis ve pus etkili olacak. İşte Meteoroloji’nin açıkladığı verilere göre 31 Ekim Cuma hava durumu tahminleri…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Merakla beklenen pastırma sıcakları zamanı geldi, ülke genelinde hava sıcaklığı 5 dereceye kadar artıyor.

Merakla beklenen pastırma sıcakları zamanı geldi, ülke genelinde hava sıcaklığı 5 dereceye kadar artıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. İç ve doğu kesimlerde hava sıcaklığının 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Marmara'da sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bazı merkezlerde bugün beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

- Kırklareli 19 derece.

- İstanbul 19 derece.

- Denizli 24 derece.

- İzmir 23 derece.

- Adana 30 derece.

- Ankara 18 derece.

- Samsun 22 derece.

- Malatya 19 derece.

- Diyarbakır 23 derece.

- Gaziantep 25 derece

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın