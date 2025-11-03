3 Kasım Pazartesi Hava Durumu: Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak? Şiddetli Yağışlar Başlıyor!
Pastırma sıcaklarının etkisindeki Türkiye hafta ortasından itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek. Özellikle Doğu Akdeniz, Marmara ve Kıyı Ege’de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. İşte 3 Kasım Pazartesi hava durumu ve yeni haftada beklenen hava durumu tahminleri…
Türkiye yeni haftada yağışlı havanın etkisine girecek. Doğu Akdeniz, Marmara ve Kıyı Ege’de etkili sağanak yağış görülecek.
Salı günü, kuzeybatı kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli sağanak bekleniyor.
