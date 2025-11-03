onedio
3 Kasım Pazartesi Hava Durumu: Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak? Şiddetli Yağışlar Başlıyor!

hava durumu hava sıcaklık
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.11.2025 - 07:03

Pastırma sıcaklarının etkisindeki Türkiye hafta ortasından itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek. Özellikle Doğu Akdeniz, Marmara ve Kıyı Ege’de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. İşte 3 Kasım Pazartesi hava durumu ve yeni haftada beklenen hava durumu tahminleri…

Türkiye yeni haftada yağışlı havanın etkisine girecek. Doğu Akdeniz, Marmara ve Kıyı Ege’de etkili sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji verilerine göre pazartesi, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu olacak. Akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise kuzey ve batı kesimlerde sis ve pus uyarısı var.

Salı günü, kuzeybatı kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli sağanak bekleniyor.

Çarşamba gününden itibaren Marmara ile kıyı Ege'den başlayarak Kayseri, Sivas, Nevşehir, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanaklar etkili olacak.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de hafta başında parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Başkent'te en yüksek sıcaklığın 18, İstanbul'da 19 ve İzmir’de ise 24 derece olması bekleniyor..

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
