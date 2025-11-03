3 Kasım Pazartesi Hava Durumu: Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak? Şiddetli Yağışlar Başlıyor!

Meteoroloji verilerine göre pazartesi, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu olacak. Akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise kuzey ve batı kesimlerde sis ve pus uyarısı var.