Şanlıurfaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Maçında Soyunma Odasına Mermi Bırakıldığı İddia Edildi
Nesine 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Şanlıurfaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı’yı ağırladı.
Maç öncesinde, 11 Nisan Stadyumu’nda yapılan rutin kontrolde konuk ekibin soyunma odasında bir mermiye rastlandı. Durumu fark eden Beyoğlu Yeni Çarşı yönetimi, konuyu hemen müsabaka temsilcisi ve emniyet güçlerine bildirdi. İstanbul ekibinin idari menajeri Alperen Karakaya ise tanık olarak ifadesi alındı.
Stadyum müdüründen skandal açıklama geldi.
