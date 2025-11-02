Şanlıurfaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Maçında Soyunma Odasına Mermi Bırakıldığı İddia Edildi

Maç öncesinde, 11 Nisan Stadyumu’nda yapılan rutin kontrolde konuk ekibin soyunma odasında bir mermiye rastlandı.

11 Nisan Stadyumu Müdürü’nün emniyete verdiği ifadede, “Mermi daha önceki maçta atılmıştı, ben oraya koymuştum, arkadaşlar temizlememiş” sözlerini kullanması, olayın vahametini gözler önüne serdi ve kamuoyunda “Bu kadarına da pes” tepkilerine yol açtı.

Beyoğlu Yeni Çarşı Kulübü, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Türk futbolunun geleceği için çıktığımız bu yolda böyle bir tabloyla karşılaşmak üzücü. Olayın vicdani değerlendirmesini kamuoyuna bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Maçı 3-2 kaybeden İstanbul ekibi, hakem Abdulbaki Ayyıldız’ın kararlarına da sert tepki gösterdi. Yeni Çarşı cephesi, kaleci Burak’ın kontrolündeki pozisyonda rakibin faulüne rağmen penaltı verilmesini ve ilerleyen dakikalarda Şanlıurfasporlu bir oyuncunun topa elle müdahalesinde net penaltının es geçilmesini ağır biçimde eleştirdi.