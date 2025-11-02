onedio
Şanlıurfaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Maçında Soyunma Odasına Mermi Bırakıldığı İddia Edildi

Şanlıurfaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Maçında Soyunma Odasına Mermi Bırakıldığı İddia Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.11.2025 - 23:18

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Şanlıurfaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı’yı ağırladı.

Maç öncesinde, 11 Nisan Stadyumu’nda yapılan rutin kontrolde konuk ekibin soyunma odasında bir mermiye rastlandı. Durumu fark eden Beyoğlu Yeni Çarşı yönetimi, konuyu hemen müsabaka temsilcisi ve emniyet güçlerine bildirdi. İstanbul ekibinin idari menajeri Alperen Karakaya ise tanık olarak ifadesi alındı.

Stadyum müdüründen skandal açıklama geldi.

Stadyum müdüründen skandal açıklama geldi.

Maç öncesinde, 11 Nisan Stadyumu’nda yapılan rutin kontrolde konuk ekibin soyunma odasında bir mermiye rastlandı.

11 Nisan Stadyumu Müdürü’nün emniyete verdiği ifadede, “Mermi daha önceki maçta atılmıştı, ben oraya koymuştum, arkadaşlar temizlememiş” sözlerini kullanması, olayın vahametini gözler önüne serdi ve kamuoyunda “Bu kadarına da pes” tepkilerine yol açtı.

Beyoğlu Yeni Çarşı Kulübü, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Türk futbolunun geleceği için çıktığımız bu yolda böyle bir tabloyla karşılaşmak üzücü. Olayın vicdani değerlendirmesini kamuoyuna bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Maçı 3-2 kaybeden İstanbul ekibi, hakem Abdulbaki Ayyıldız’ın kararlarına da sert tepki gösterdi. Yeni Çarşı cephesi, kaleci Burak’ın kontrolündeki pozisyonda rakibin faulüne rağmen penaltı verilmesini ve ilerleyen dakikalarda Şanlıurfasporlu bir oyuncunun topa elle müdahalesinde net penaltının es geçilmesini ağır biçimde eleştirdi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
