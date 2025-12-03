3 Aralık Çarşamba Eskişehir Hava Durumu: Eskişehir'de Hava Durumu Bugün Nasıl?

Günün en sıcak saatleri 12:00-15:00 arasında, sıcaklık 11 derece olacak. Nem oranı ise bu saatlerde en düşük seviye olan %57'ye inecek.

Ülke genelindeki soğuk ve karlı hava, Eskişehir'de de etkisini gösteriyor. İç Anadolu Bölgesi'ndeki birçok şehirde olduğu gibi Eskişehir'de de soğuk ve parçalı bulutlu hava etkili olacak. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde sıcaklık düşüşe geçerek, 21:00-24:00 aralığında 4 dereceye kadar inecek ve nem %86'ya yükselecek. Rüzgar gün boyunca doğu (sağ ok) yönünden esecek. Ortalama rüzgar hızı 8-10 km/sa civarında, maksimum hızı ise 26 km/sa'e ulaşabilecek.