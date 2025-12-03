onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
3 Aralık Çarşamba Eskişehir Hava Durumu: Eskişehir'de Hava Durumu Bugün Nasıl?

3 Aralık Çarşamba Eskişehir Hava Durumu: Eskişehir'de Hava Durumu Bugün Nasıl?

Eskişehir hava durumu hava sıcaklık
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.12.2025 - 09:45

3 Aralık Çarşamba günü Eskişehir'de hava nasıl olacak? Ülke genelindeki soğuk ve karlı hava, Eskişehir'de de etkisini gösteriyor. İç Anadolu Bölgesi'ndeki birçok şehirde olduğu gibi Eskişehir'de de soğuk ve parçalı bulutlu hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün kentte en yüksek hissedilen sıcaklık 11 derece, en düşük hissedilen sıcaklık ise 4 derece olacak. İşte 3 Aralık Çarşamba gününe ait Eskişehir hava durumu bilgileri...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bugün Eskişehir'de hava parçalı bulutlu ve güneşli geçecek.

Bugün Eskişehir'de hava parçalı bulutlu ve güneşli geçecek.

Günün en sıcak saatleri 12:00-15:00 arasında, sıcaklık 11 derece olacak. Nem oranı ise bu saatlerde en düşük seviye olan %57'ye inecek.

Ülke genelindeki soğuk ve karlı hava, Eskişehir'de de etkisini gösteriyor. İç Anadolu Bölgesi'ndeki birçok şehirde olduğu gibi Eskişehir'de de soğuk ve parçalı bulutlu hava etkili olacak. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde sıcaklık düşüşe geçerek, 21:00-24:00 aralığında 4 dereceye kadar inecek ve nem %86'ya yükselecek. Rüzgar gün boyunca doğu (sağ ok) yönünden esecek. Ortalama rüzgar hızı 8-10 km/sa civarında, maksimum hızı ise 26 km/sa'e ulaşabilecek.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın