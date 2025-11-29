onedio
29 Kasım Cumartesi İzmir Hava Durumu: İzmir’de Bugün Hava Nasıl?

Gökçe Cici
29.11.2025 - 10:54

29 Kasım Cumartesi İzmir hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Gün boyunca aralıklarla devam etmesi öngörülen yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 13 ila 18 derece aralığında seyredeceği belirtilirken nem oranlarının da yüksek olması bekleniyor. İşte 29 Kasım Cumartesi İzmir hava durumu detayları...

29 Kasım Cumartesi İzmir Hava Durumu

Yapılan son tahminlere göre kentte 09.00-12.00 saatleri arasında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu saatlerde sıcaklık 16 derece ölçülüyor. Yağışın 12.00-15.00 aralığında da etkili olacağı ve sıcaklığın 18 dereceye kadar yükseleceği bildiriliyor. Öğleden sonra 15.00-18.00 saatlerinde yağışın devam edeceği, sıcaklığın bu kez 15 dereceye gerileyeceği tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinde yağışın etkisini sürdürmesi bekleniyor. 18.00-21.00 aralığında sıcaklığın 13 derece olacağı, 21.00-24.00 saatlerinde de sağanağın devam edeceği belirtiliyor. Gün boyu nem oranının yüzde 83 ile 96 arasında değişeceği, rüzgarın zaman zaman 35 km/s hıza kadar çıkacağı ifade ediliyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
