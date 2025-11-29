29 Kasım Cumartesi İzmir Hava Durumu: İzmir’de Bugün Hava Nasıl?

Yapılan son tahminlere göre kentte 09.00-12.00 saatleri arasında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu saatlerde sıcaklık 16 derece ölçülüyor. Yağışın 12.00-15.00 aralığında da etkili olacağı ve sıcaklığın 18 dereceye kadar yükseleceği bildiriliyor. Öğleden sonra 15.00-18.00 saatlerinde yağışın devam edeceği, sıcaklığın bu kez 15 dereceye gerileyeceği tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinde yağışın etkisini sürdürmesi bekleniyor. 18.00-21.00 aralığında sıcaklığın 13 derece olacağı, 21.00-24.00 saatlerinde de sağanağın devam edeceği belirtiliyor. Gün boyu nem oranının yüzde 83 ile 96 arasında değişeceği, rüzgarın zaman zaman 35 km/s hıza kadar çıkacağı ifade ediliyor.