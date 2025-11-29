29 Kasım Cumartesi İzmir Hava Durumu: İzmir’de Bugün Hava Nasıl?
29 Kasım Cumartesi İzmir hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Gün boyunca aralıklarla devam etmesi öngörülen yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 13 ila 18 derece aralığında seyredeceği belirtilirken nem oranlarının da yüksek olması bekleniyor. İşte 29 Kasım Cumartesi İzmir hava durumu detayları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
29 Kasım Cumartesi İzmir Hava Durumu
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın