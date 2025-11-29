onedio
29 Kasım Cumartesi Eskişehir Hava Durumu: Eskişehir’de Hava Bugün Nasıl Olacak?

29 Kasım Cumartesi Eskişehir Hava Durumu: Eskişehir'de Hava Bugün Nasıl Olacak?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
29.11.2025 - 08:35

29 Kasım Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl olacak? Eskişehir’de 29 Kasım Cumartesi günü hava çok bulutlu geçiyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 6°C civarında seyrederken, öğleden sonra hava biraz ısınıyor ve sıcaklık 14°C’ye kadar yükseliyor. Akşam saatlerine doğru ise sıcaklık 10–11°C seviyelerine geriliyor. İşte 29 Kasım Cumartesi Eskişehir hava durumu detayları…

29 Kasım Cumartesi Eskişehir’de hava nasıl?

29 Kasım Cumartesi Eskişehir'de hava nasıl?

Gün boyunca aralıklarla hafif yağmur görülebilir. Özellikle öğleden sonra yağış ihtimali daha yüksek. Sabah saatlerinde sıcaklık 6°C civarında olurken, öğleden sonra hava ısınıyor ve sıcaklık 14°C’ye çıkıyor. Akşam saatlerine doğru ise sıcaklık yeniden düşerek 10–11°C seviyelerine iniyor. Nem oranı %75, rüzgarın hızı 6 km/sa. Bu sebeple hava genel olarak serin ve zaman zaman yağışlı geçecek. Sıcaklıklar akşama doğru düşüş yaşayacak. Kalın giyinmekte fayda var.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
