29 Kasım Cumartesi Eskişehir Hava Durumu: Eskişehir’de Hava Bugün Nasıl Olacak?

Gün boyunca aralıklarla hafif yağmur görülebilir. Özellikle öğleden sonra yağış ihtimali daha yüksek. Sabah saatlerinde sıcaklık 6°C civarında olurken, öğleden sonra hava ısınıyor ve sıcaklık 14°C’ye çıkıyor. Akşam saatlerine doğru ise sıcaklık yeniden düşerek 10–11°C seviyelerine iniyor. Nem oranı %75, rüzgarın hızı 6 km/sa. Bu sebeple hava genel olarak serin ve zaman zaman yağışlı geçecek. Sıcaklıklar akşama doğru düşüş yaşayacak. Kalın giyinmekte fayda var.