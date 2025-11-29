29 Kasım Cumartesi Eskişehir Hava Durumu: Eskişehir’de Hava Bugün Nasıl Olacak?
29 Kasım Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl olacak? Eskişehir’de 29 Kasım Cumartesi günü hava çok bulutlu geçiyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 6°C civarında seyrederken, öğleden sonra hava biraz ısınıyor ve sıcaklık 14°C’ye kadar yükseliyor. Akşam saatlerine doğru ise sıcaklık 10–11°C seviyelerine geriliyor. İşte 29 Kasım Cumartesi Eskişehir hava durumu detayları…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
29 Kasım Cumartesi Eskişehir’de hava nasıl?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın