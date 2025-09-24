onedio
29 Ekim Resmi Tatil mi 2025? 28 Ekim 2025 Yarım Gün mü, Okullar tatil mi?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
25.09.2025 - 00:22

Her sene olduğu gibi bu sene de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı erkenden başladı! Cumhuriyet Bayramı, her sene okullarda, sokaklarda farklı etkinlikler ve konserlerle kutlanıyor. Milli Bayram olan 29 Ekim'de okullar ve resmi kurumlar da kapalı oluyor.Herkesin aklındaki en önemli soru ise '28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim tatil mi?' sorusu oluyor.

Peki 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi?

29 Ekim Resmi Tatil mi 2025?

29 Ekim resmi tatildir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Milli bayramlar arasında yer alır ve milli bayramlar da resmi tatil takviminde yer alır. Dolayısıyla 29 Ekim, her sene olduğu gibi 2025'te de resmi tatil olacaktır. Bu tarihte resmi kurumlar kapalı olur.

Bu sene Cumhuriyet Bayramı yine büyük bir coşkuyla kutlanacak. Ankara'da Anıtkabir ziyaretleri, İstanbul Boğazı'nda fener alayları, yerel meydanlardaki konserler, İzmir'de geçit törenleri bayramı unutulmaz kılacak. 

29 Ekim Hangi Güne Denk Geliyor?

Bu sene 29 Ekim Çarşamba gününe denk geliyor.

28 Ekim Yarım Gün mü?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için, 29 Ekim günü tüm gün tatildir. Ayrıca 28 Ekim de yarım gün tatildir. Dolayısıyla 28 Ekim öğleden sonra okullar, hastaneler, bankalar vb. kapalı olur. Bu tarihlerde toplamda 1,5 gün tatil yapılır. 

28 Ekim'de Okullar Var mı?

28 Ekim'de öğleden sonra okullar yok. 28 Ekim yarım gün resmi tatildir.

Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
