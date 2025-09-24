29 Ekim Resmi Tatil mi 2025? 28 Ekim 2025 Yarım Gün mü, Okullar tatil mi?

29 Ekim resmi tatildir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Milli bayramlar arasında yer alır ve milli bayramlar da resmi tatil takviminde yer alır. Dolayısıyla 29 Ekim, her sene olduğu gibi 2025'te de resmi tatil olacaktır. Bu tarihte resmi kurumlar kapalı olur.

Bu sene Cumhuriyet Bayramı yine büyük bir coşkuyla kutlanacak. Ankara'da Anıtkabir ziyaretleri, İstanbul Boğazı'nda fener alayları, yerel meydanlardaki konserler, İzmir'de geçit törenleri bayramı unutulmaz kılacak.

29 Ekim Hangi Güne Denk Geliyor?

Bu sene 29 Ekim Çarşamba gününe denk geliyor.