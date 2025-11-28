onedio
28 Kasım Cuma Bursa Hava Durumu: Bursa’da Hava Durumu Bugün Nasıl?

Gökçe Cici
28.11.2025 - 10:40

28 Kasım Cuma Bursa hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji’den alınan verilere göre kent genelinde gün boyunca parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Sabah saatlerinden itibaren sıcaklıklar 14 derece civarında seyrederken, öğle saatlerinde 18 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Akşam saatleriyle birlikte sıcaklıklar yeniden düşüşe geçecek. Nem oranının yüksek seyretmesi ve rüzgarın zaman zaman etkisini artırması öngörülüyor. İşte 28 Kasım Cuma Bursa hava durumu bilgileri...

Bursa’da gün boyunca parçalı bulutlu ve serin bir hava etkili olacak.

Saatlik tahminlere göre sabah saat 09.00 ile 12.00 arasında sıcaklık 14 derece seviyelerinde seyredecek. Hissedilen sıcaklığın da aynı seviyede olması beklenirken nem oranı yüzde 65 civarında olacak. Öğle saatlerine doğru ise sıcaklık artarak 18 dereceye kadar yükselecek. Özellikle 12.00 - 15.00 saatleri arasında günün en sıcak zaman dilimi yaşanacak.

Öğleden sonra sıcaklıkta kademeli bir düşüş başlayacak. 15.00 - 18.00 saatleri arasında sıcaklık 16 dereceye inerken, akşam saatlerinde 14 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Günün son saatlerinde ise termometrelerin 12 dereceyi göstermesi tahmin ediliyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
