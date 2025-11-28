28 Kasım Cuma Bursa Hava Durumu: Bursa’da Hava Durumu Bugün Nasıl?
28 Kasım Cuma Bursa hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji’den alınan verilere göre kent genelinde gün boyunca parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Sabah saatlerinden itibaren sıcaklıklar 14 derece civarında seyrederken, öğle saatlerinde 18 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Akşam saatleriyle birlikte sıcaklıklar yeniden düşüşe geçecek. Nem oranının yüksek seyretmesi ve rüzgarın zaman zaman etkisini artırması öngörülüyor. İşte 28 Kasım Cuma Bursa hava durumu bilgileri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bursa’da gün boyunca parçalı bulutlu ve serin bir hava etkili olacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın