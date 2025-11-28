28 Kasım Cuma Bursa Hava Durumu: Bursa’da Hava Durumu Bugün Nasıl?

Saatlik tahminlere göre sabah saat 09.00 ile 12.00 arasında sıcaklık 14 derece seviyelerinde seyredecek. Hissedilen sıcaklığın da aynı seviyede olması beklenirken nem oranı yüzde 65 civarında olacak. Öğle saatlerine doğru ise sıcaklık artarak 18 dereceye kadar yükselecek. Özellikle 12.00 - 15.00 saatleri arasında günün en sıcak zaman dilimi yaşanacak.

Öğleden sonra sıcaklıkta kademeli bir düşüş başlayacak. 15.00 - 18.00 saatleri arasında sıcaklık 16 dereceye inerken, akşam saatlerinde 14 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Günün son saatlerinde ise termometrelerin 12 dereceyi göstermesi tahmin ediliyor.