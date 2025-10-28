28 Ekim Balıkesir Okullar Tatil mi? Bugün Hangi İllerde Okullar Tatil Edildi?

Balıkesir'de 28 Ekim günü okullar tatil edildi. Merkez üssü Sındırgı olan 6.1 büyüklüğündeki depremden sonra, Balıkesir Valiliği eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

28 Ekim Hangi İllerde Okullar Tatil?

Bugün sadece Balıkesir'deki okullar tatil edildi. Deprem nedeniyle başka bir ilde okullar tatil edilmedi.

İstanbul'da Bugün Okullar Tatil mi?

İstanbul'da bugün okullar tatil değildir. Ancak 29 Ekim Cumuriyet Bayramı arifesinde olduğumuz için 28 Ekim'de tüm okullar yarım gündür.