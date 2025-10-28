onedio
28 Ekim Balıkesir Okullar Tatil mi? Bugün Hangi İllerde Okullar Tatil Edildi?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
28.10.2025 - 07:05

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul dahil olmak üzere birçok kentimizde hissedildi. Yıkılan bazı binaların olduğu açıklanırken herhangi bir can kaybının yaşandığı duyurulmadı. Yaşanan depremin ardından okulların tatil edilip edilmeyeceği ise merak konusu oldu. Beklenen açıklama, Balıkesir Valiliği'nden geldi.

Peki Balıkesir'de bugün okullar tatil mi, hangi illerde tatil?

Balıkesir'de Okullar Tatil mi?

Balıkesir'de 28 Ekim günü okullar tatil edildi. Merkez üssü Sındırgı olan 6.1 büyüklüğündeki depremden sonra, Balıkesir Valiliği eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

28 Ekim Hangi İllerde Okullar Tatil?

Bugün sadece Balıkesir'deki okullar tatil edildi. Deprem nedeniyle başka bir ilde okullar tatil edilmedi.

İstanbul'da Bugün Okullar Tatil mi?

İstanbul'da bugün okullar tatil değildir. Ancak 29 Ekim Cumuriyet Bayramı arifesinde olduğumuz için 28 Ekim'de tüm okullar yarım gündür.

