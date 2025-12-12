2025’te Bize “Yok Artık!” Dedirten 6 Büyük Siber Olay ve 2026’da Güvende Kalmanın 10 Altın Kuralı
2025, bireysel kullanıcılar için ciddi siber tehditlerin öne çıktığı bir yıl oldu. Yapay zekâ destekli dolandırıcılıklar artarken, veri sızıntıları ve mobil zararlı yazılımlar herkesin gündemine girdi. Verilere göre 2025’in en çok kullanılan şifresi hâlâ “123456” oldu. Bu da bireysel güvenlik alışkanlıklarının önemli ölçüde zayıf kaldığını gösteriyor.
2025’te Bireysel Kullanıcıları Hedef Alan 6 Büyük Siber Olay
2026’da uygulanması önerilen güvenlik adımları
7. Aile bireyleri arasında bir doğrulama mekanizması belirlenmesi, deepfake aramalara karşı yanlış adım atılmasını önleyebiliyor.
8. Finansal işlemlerin gerçekleştirildiği cihazların günlük kullanım cihazlarından ayrılması, saldırı yüzeyini azaltarak hesap güvenliğini artırıyor.
9. Tarayıcı eklentilerinin düzenli olarak temizlenmesi, farkında olunmadan veri toplayan eklentilere karşı etkili bir önlem oluşturuyor.
10. Çoklu savunma katmanlarını bir arada sunan çözümler, 2026’da bireysel kullanıcılar için daha güçlü bir güvenlik modeli sağlıyor.
Günümüzde dosyasız saldırılar, deepfake temelli dolandırıcılıklar ve QRishing gibi modern tehditler karşısında tek katmanlı antivirüs çözümleri yeterli görünmüyor. Bitdefender Total Security, gerçek zamanlı tehdit algılama, yapay zekâ tabanlı davranış analizi, fidye yazılımı koruması, kimlik güvenliği ve güvenli VPN bileşenleriyle bireysel kullanıcıların 2026’da daha güçlü bir dijital koruma çerçevesi oluşturmasına yardımcı oluyor.
Dijital Dünyada Kapsamlı Güvenlik: Bitdefender Total Security İncelemesi
