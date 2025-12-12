2025’te Bize “Yok Artık!” Dedirten 6 Büyük Siber Olay ve 2026’da Güvende Kalmanın 10 Altın Kuralı

2025’te yaşanan bu olaylar, tehdit aktörlerinin bireysel kullanıcıları hedef alırken her zamankinden daha yaratıcı, daha hızlı ve daha ikna edici yöntemler kullandığını gösterdi. Bu tablo karşısında 2026’ya girerken yalnızca farkında olmak yeterli değil; dijital güvenliği daha bütüncül, çok katmanlı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla ele almak gerekiyor. Tüm bu risklere karşı daha güçlü bir savunma oluşturabilmek için 2026’da uygulanması önerilen 10 kurumsal ve açıklayıcı güvenlik adımı ise şöyle:

1. Yapılan araştırmalara göre dünya genelinde en çok kullanılan şifre hala '123456'... Bu tarz şifrelerin kullanılması kesinlikle önerilmiyor ve şifre güvenliğinin güçlendirilmesi önemli bir gereklilik olarak görülüyor. 2026’da daha uzun ve benzersiz şifrele kullanmak veri ihlali riskini azaltıyor.

2. Hesap güvenliğinde SMS tabanlı doğrulama yerine uygulama tabanlı veya donanım güvenlik anahtarlarının tercih edilmesi daha yüksek koruma sağlıyor.

3. Gmail ve Outlook gibi e‑posta hizmetlerinde bağlı cihazların, oturum geçmişinin ve yönlendirme kurallarının belirli aralıklarla gözden geçirilmesi yetkisiz erişimleri erken tespit etmeye yardımcı oluyor.

4. QR kodların güvenle kullanılabilmesi için bağlantı ön izleme sağlayan güvenlik yazılımlarından yararlanılması tavsiye ediliyor.

5. Mobil cihazlarda yalnızca resmi mağazalardan uygulama yüklenmesi ve bilinmeyen kaynaklardan yüklemenin kapalı tutulması zararlı yazılım riskini önemli ölçüde azaltıyor.

6. Ücretsiz VPN hizmetleri yerine kayıt tutmayan ve güçlü şifreleme sunan güvenilir VPN çözümlerinin tercih edilmesi veri gizliliği açısından daha sağlıklı bir yaklaşım sunuyor.