2024'te Dünyada Yaklaşık Kaç Cerrahi Estetik Operasyon Yapılmıştır?

Dilara Bağcı Peker
23.11.2025 - 22:26

Kim Milyoner Olmak İster yarışması 23 Kasım Pazar günü Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlarda. Bu kez yarışmacıya 100 bin TL değerinde '2024'te Dünyada Yaklaşık Kaç Cerrahi Estetik Operasyon Yapılmıştır?' sorusu yöneltildi.

Peki 2024'te Dünyada Yaklaşık Kaç Cerrahi Estetik Operasyon Yapılmıştır?

2024'te dünyada yaklaşık kaç cerrahi estetik operasyon yapılmıştır?

A: 17,4 milyon

B: 74,1 milyon

C: 174 milyon

D: 741 milyon

Doğru Cevap: A, yani 17,4 milyon

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
