20- 26 Ekim Haftanın Kristali: Yumurta Oniks Taşı

20- 26 Ekim Haftanın Kristali: Yumurta Oniks Taşı

burç
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
20.10.2025 - 09:43

Yumurta Oniks Taşının Öz Enerjisi 

Oniks taşı, tarih boyunca 'güç, denge ve koruma taşı' olarak bilinmiştir. Yumurta formu ise yaşam döngüsünü, yeniden doğuşu ve yaratıcı potansiyeli simgeler. Bu iki unsur bir araya geldiğinde, ortaya çıkan enerji sadece bedeni değil, aynı zamanda mekânı, düşünce alanını ve ruhsal titreşimi de koruma altına alır. 

Yumurta oniks, özellikle negatif enerjileri nötralize eder ve dışarıdan gelen bilinçsiz kıskançlık, öfke veya manipülasyon enerjilerini emer. Kullanıcısına kök çakra düzeyinde güçlü bir topraklanma sağlar. Bu nedenle zihinsel dağınıklık, kararsızlık, korku ve kaygı duyguları zamanla yerini güven, kararlılık ve iç huzura bırakır.

Evde Yumurta Oniks Kullanımı

Evde Yumurta Oniks Kullanımı

Ev ortamında yumurta oniks taşını giriş kapısına, salonun enerji merkezine veya yatak odasının köşesine yerleştirmek önerilir: 

  • Tartışma, stres ve huzursuzluk enerjisini emer. 

  • Aile bireyleri arasındaki iletişimi yumuşatır. 

  • Elektromanyetik kirliliği azaltarak uyku kalitesini yükseltir. 

  • Uzun süredir kalan negatif yükleri nötralize eder. 

  • Yatak odasında kullanıldığında bilinçaltındaki korkuları yatıştırır ve rüya kanallarını dengeler. 

Ofiste Yumurta Oniks Kullanımı 

Ofis ortamında, masanın sol köşesine, bilgisayarın yakınına veya toplantı odasının merkezine yerleştirilebilir: 

  • İş ilişkilerinde güven hissini güçlendirir. 

  • Sözel iletişimde netlik sağlar. 

  • Kıskançlık, rekabet ve yoğun stres enerjilerini emer. 

  • Karar verme mekanizmasını güçlendirir.

12 Burca Göre Yumurta Oniks Taşının Faydaları

12 Burca Göre Yumurta Oniks Taşının Faydaları

Koç 

  • Sabır, odaklanma ve süreklilik kazandırır. 

  • Ani öfke patlamalarını yatıştırır. 

Boğa 

  • Maddi güven duygusunu ve içsel huzuru güçlendirir. 

  • Aşırı sahiplenme ve kıskançlık duygularını dengeler. 

İkizler 

  • Zihin dağınıklığını toplar ve karar verme becerisini artırır. 

  • Duygusal dalgalanmaları dengeler. 

Yengeç 

  • Koruma kalkanı sağlar ve duygusal yükleri temizler. 

  • Aile içi ilişkilerde huzur verir. 

Aslan 

  • Bilgelik ve öz denge getirir. 

  • Benlik saygısını güçlendirir. 

Başak 

  • Zihinsel berraklık, disiplin ve düzen getirir. 

  • Fazla düşünme eğilimini azaltır. 

Terazi 

  • Denge arayışına istikrar kazandırır. 

  • Kararsızlığı azaltır. 

Akrep 

  • Enerjisel arınma ve ruhsal koruma sağlar. 

  • Karanlık duyguları ışığa dönüştürme gücünü artırır. 

Yay 

  • Sabır, sorumluluk ve odaklanma kazandırır. 

  • Dalgınlık ve aşırı özgürlük isteğini dengeler. 

Oğlak 

  • Yönetim gücünü dengeler. 

  • Fiziksel ve ruhsal dayanıklılığı artırır. 

Kova 

  • Dağınık fikirleri merkezde toplar. 

  • Grup çalışmalarında enerjiyi düzenler. 

Balık 

  • Duygusal hassasiyeti dengeler. 

  • Sınır bilincini güçlendirir. 

Sonuç 

Yumurta oniks taşı, yalnızca estetik bir obje değil, enerjisel anlamda güçlü bir koruyucudur. Evde huzur, ofiste denge ve zihinsel açıklık getirir. 12 burcun her biri için farklı bir şifa kapısı açar. Düzenli aralıklarla ılık suyla temizlenip gün ışığında kısa süre bekletilerek enerjisi yenilenmelidir. Oniks, enerjiyi sessizce emer, sessizce dönüştürür ve kişinin içsel gücünü fark etmesini sağlar. Onu yaşam alanınıza davet ettiğinizde, hem görünmeyen hem de hissedilen bir istikrar halkası oluşturur. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.  

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
