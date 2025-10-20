20- 26 Ekim Haftanın Kristali: Yumurta Oniks Taşı

Yumurta Oniks Taşının Öz Enerjisi

Oniks taşı, tarih boyunca 'güç, denge ve koruma taşı' olarak bilinmiştir. Yumurta formu ise yaşam döngüsünü, yeniden doğuşu ve yaratıcı potansiyeli simgeler. Bu iki unsur bir araya geldiğinde, ortaya çıkan enerji sadece bedeni değil, aynı zamanda mekânı, düşünce alanını ve ruhsal titreşimi de koruma altına alır.

Yumurta oniks, özellikle negatif enerjileri nötralize eder ve dışarıdan gelen bilinçsiz kıskançlık, öfke veya manipülasyon enerjilerini emer. Kullanıcısına kök çakra düzeyinde güçlü bir topraklanma sağlar. Bu nedenle zihinsel dağınıklık, kararsızlık, korku ve kaygı duyguları zamanla yerini güven, kararlılık ve iç huzura bırakır.