1981'de Keşfedilen, 2011'de Adını Beyonce'den Alan "Scaptia Beyonceae" Hangisinin Bir Türüdür? Milyoner Sorusu

Kim Milyoner Olmak İster
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.10.2025 - 21:27

Kim Milyoner Olmak İster'in 12 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümüne 100.000 TL değerindeki soru damga vurdu. 'En belirgin özelliği altın rengindeki poposu olan, 1981'de keşfedilen ancak isim verilmeyen, 2011'de adını Beyonce'den alan 'Scaptia beyonceae' hangisinin bir türüdür?' sorusu merak edildi.

En belirgin özelliği altın rengindeki poposu olan, 1981'de keşfedilen ancak isim verilmeyen, 2011'de adını Beyonce'den alan "Scaptia beyonceae" hangisinin bir türüdür?

A) Ağaç Kurbağası

B) Bok böceği

C) At sineği

D) Kral kelebeği

Doğru Cevap: C, At sineği

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
