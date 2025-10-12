19 Milyon Yarım Kalan Hikaye: Türkiye’de Üniversiteyi Neden Bırakıyoruz?

2000’lerin başında “her ile bir üniversite” politikasıyla başlayan süreç, bugün kontenjan bolluğu ama öğrenme kıtlığı yarattı.

Verilere göre 19 milyon öğrencinin %88,7’si devlet, %11’i vakıf üniversitelerinde eğitimini yarım bıraktı.

Bu tablo, sadece gençlerin değil, kamusal kaynakların da boşa harcandığını gösteriyor. Eğitim, mezun vermek yerine terk edenlerin hikâyesine dönüşüyor.

2. Ekonomik Gerçek: Okumak Artık Bir Ayrıcalık

Barınma krizi, gıda fiyatları, ulaşım giderleri… Üniversite öğrencisi olmak artık neredeyse bir “lüks tüketim” kalemine dönüştü.

Bir öğrencinin aylık yaşam gideri ortalama asgari ücretin üzerine çıktı. Bu koşullarda eğitim, bir hak olmaktan çıkıp bir refah göstergesi haline geldi.Ailesinin desteği olmayan gençler, okul yerine işe yöneliyor. Böylece eğitim sistemi, eşitsizliği yeniden üreten bir mekanizmaya dönüşüyor.