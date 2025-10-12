19 Milyon Yarım Kalan Hikaye: Türkiye’de Üniversiteyi Neden Bırakıyoruz?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre, 2015–2025 arasında 19 milyondan fazla genç üniversite eğitimini yarıda bıraktı. Bu, Avrupa’daki pek çok ülkenin toplam nüfusunu aşan bir rakam. Türkiye, üniversite sayısını artırarak “herkese yükseköğretim” vaadini yerine getirdi belki, ama nitelikli öğrenmeyi başaramadı. Sonuç: Kayıt sayısı arttı, mezun sayısı azaldı. Umutla başlayan hikayelerin çoğu sessizce sona erdi.
1. Nicelikte Dev, Nitelikte Kırılgan
3. Müfredatın Krizi: Ezber Devri Bitmedi
5. Çıkış Yolu: Sistemi Değil, Öğrenmeyi Dönüştürmek
