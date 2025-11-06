18 Yaşındaki Dünya Dart Şampiyonu Luke Littler, Dünyanın En Seksi Sporcusu Seçildi
Dünya dartının en sansasyonel ismi olan Luke Littler, Tyson Fury, Lando Norris ve Carlos Alcaraz gibi yıldızları geride bırakarak İngiltere'de yapılan bir ankette dünyanın en seksi sporcusu seçildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
18 yaşındaki Luke Littler, dünyanın en seksi sporcusu oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Muhteşem başarılarla dolu senenin pasta üzerindeki çileği oldu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın