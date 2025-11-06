18 Yaşındaki Dünya Dart Şampiyonu Luke Littler, Dünyanın En Seksi Sporcusu Seçildi

IllicitEncounters.com tarafından yürütülen ankette, İngiltere genelindeki 2.000'den fazla kadına en beğendikleri sporculara oy vermelerini istedi. Kebap, bira ve dart sevgisiyle tanınan, Warringtonlu 18 yaşındaki sporcu Luke Littler, 'güveni, özgünlüğü ve ulaşılabilirliği' nedeniyle Dünyanın En Seksi Sporcusu seçildi.

Anketi organize eden kuruluşun sözcüsü, sonucun 'gerçek erkekler için bir zafer' olduğunu belirterek şunları söyledi: 'Kadınlar 'hava atılmış' görünümden bıktı. Luke Littler, anti-süpermodel sporcu; bir bar adamı gibi öğle yemeği fiziğine sahip, işçi sınıfından bir kahraman.'