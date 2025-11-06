onedio
18 Yaşındaki Dünya Dart Şampiyonu Luke Littler, Dünyanın En Seksi Sporcusu Seçildi

06.11.2025 - 17:03

Dünya dartının en sansasyonel ismi olan Luke Littler, Tyson Fury, Lando Norris ve Carlos Alcaraz gibi yıldızları geride bırakarak İngiltere'de yapılan bir ankette dünyanın en seksi sporcusu seçildi.

18 yaşındaki Luke Littler, dünyanın en seksi sporcusu oldu.

IllicitEncounters.com tarafından yürütülen ankette, İngiltere genelindeki 2.000'den fazla kadına en beğendikleri sporculara oy vermelerini istedi. Kebap, bira ve dart sevgisiyle tanınan, Warringtonlu 18 yaşındaki sporcu Luke Littler,  'güveni, özgünlüğü ve ulaşılabilirliği' nedeniyle Dünyanın En Seksi Sporcusu seçildi. 

Anketi organize eden kuruluşun sözcüsü, sonucun 'gerçek erkekler için bir zafer' olduğunu belirterek şunları söyledi: 'Kadınlar 'hava atılmış' görünümden bıktı. Luke Littler, anti-süpermodel sporcu; bir bar adamı gibi öğle yemeği fiziğine sahip, işçi sınıfından bir kahraman.'

Muhteşem başarılarla dolu senenin pasta üzerindeki çileği oldu!

Bu zafer, Littler'ın harika yılını taçlandırıyor. Littler, sene içerisinde büyük bir başarıya imza atarak Dünya Grand Prix şampiyonluğunu daha 18 yaşında kazanarak tarihe geçti.

Genç dahiden dünya şampiyonuna ve şimdi de dünyanın en seksi erkekliğine dönüşen genç sporcu, hem dart tahtasında hem de dışında adından söz ettirmeye devam ediyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
