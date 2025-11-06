Eski Başakşehir Futbolcusu Ponck Ülkesinde Sahte Belgeden Tutuklandı
Fanatik'in haberine göre 2019 yılında Başakşehir'e imza atan ardından Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'da da forma giyen Carlos Ponck ülkesi Yeşil Burun Adaları'nda tutuklandı. 30 değil 35 yaşında olduğu ortaya çıkan ve gerçek isminin Carlos Israel Latina da Silva'nın tutuklanma nedeni sahte belge düzenlemek.
Yaşı 30 değil 35'miş.
Formasını giydiği Benfica'ya uyarı gitmiş.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye'de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio'da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
