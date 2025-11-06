onedio
Eski Başakşehir Futbolcusu Ponck Ülkesinde Sahte Belgeden Tutuklandı

Eski Başakşehir Futbolcusu Ponck Ülkesinde Sahte Belgeden Tutuklandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.11.2025 - 14:53

Fanatik'in haberine göre 2019 yılında Başakşehir'e imza atan ardından Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'da da forma giyen Carlos Ponck ülkesi Yeşil Burun Adaları'nda tutuklandı. 30 değil 35 yaşında olduğu ortaya çıkan ve gerçek isminin Carlos Israel Latina da Silva'nın tutuklanma nedeni sahte belge düzenlemek.

Yaşı 30 değil 35'miş.

Yaşı 30 değil 35'miş.

Ponck olarak tanınan futbolcunun 1995 değil 1990 doğumlu olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda oyuncunun gerçek ismi de Carlos Israel Latina da Silva olduğu ortaya çıktı.

Formasını giydiği Benfica'ya uyarı gitmiş.

Formasını giydiği Benfica'ya uyarı gitmiş.

Eylül ayında Portekiz basınından Público Benfica'nın eski başkanı Luís Filipe Vieira'nın 2017 yılında Ponck'un doğum tarihinin sahte olduğu konusunda uyarıldığını ama başkanın bu durumu görmezden geldiğini manşetlerine taşımıştı. Oyuncu da Portekiz ekibi Aves'in ardından soluğu Türkiye'de almıştı.

Hatta Başakşehir'in resmi hesabında da sahte doğum günü tarihiyle bir doğum günü kutlaması da yer alıyor.

Yorum Yazın