17 – 23 Kasım 2025 Haftanın Sayı Sekansı: Bolluk, Bereket ve Şansın Kozmik Dansı

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
17.11.2025 - 21:01

Haftanın Bolluk, Bereket, Şans Sayı Sekansı

8 – 6 – 3 – 1 – 7 – 9 – 4

Bu hafta gökyüzü, bolluk bilincini uyandırmak ve alma-verme dengesini yeniden kurmamız için güçlü bir portal açıyor. 17–23 Kasım aralığında Jüpiter’in Venüs ile kurduğu destek hattı, Neptün’ün ilahi farkındalığı ve Ay’ın Boğa–Yengeç geçişleri, hem ruhsal hem de maddi anlamda bolluk enerjisinin kapılarını aralıyor.

Bu dönemde “yeterince sahip olamama” inancını bırakmak, ilahi akışa güvenmek ve her şeyin hakkıyla, doğru zamanda geldiğine inanmak büyük önem taşıyor. Evren senden yalnızca alabilme iznini vermeni istiyor.

Kozmik Frekansların Dansı

  • Güneş Akrep’te

  • Mars Yay’a geçişte

  • Jüpiter İkizler’de

  • Venüs Oğlak’ta

Bu birleşim hem hedefleri netleştirir hem de kazanç kanallarını çeşitlendirir. Ancak burada asıl sırrı taşıyan enerji, Venüs ile Jüpiter’in üçgenidir; bu açı, bolluğun kalpten gelen şükürle birleştiğinde çoğaldığını hatırlatır.

Merkür’ün geri harekete hazırlık yaptığı bu günlerde, söylenen her niyet, yazılan her kelime titreşim olarak maddeye dönüşmeye hazır. Bu yüzden düşüncelerine dikkat et; zihinsel tohumlar bu hafta toprağa atılıyor.

  • 8 – Jüpiter’in genişleme ve bolluk titreşimi. Hayatında maddi büyümeyi ve fırsatları temsil eder. “Evrenin sonsuz kaynağı bana akıyor” bilincini aktive eder.

  • 6 – Venüs’ün uyum, konfor ve sevgi frekansı. İlişkilerden, işbirliklerinden gelen kazancı temsil eder. Şefkatle paylaştıkça çoğalan enerjiyi taşır.

  • 3 – Merkür’ün ifade ve yaratıcılık enerjisi. Kazançlarını büyütmek için fikirlerini görünür kılma zamanıdır. Konuş, yaz, üret.

  • 1 – Güneş’in benlik ve irade gücü. Kendine inanmak, hak ettiğini bilmek ve “değerliyim” demek bolluğun merkezidir.

  • 7 – Ay’ın sezgi ve içsel rehberlik alanı. Bolluğun kaynağı sezgilerdedir; rüyalar ve iç ses bu hafta yön gösterici olabilir.

  • 9 – Neptün’ün ilahi tamamlanma enerjisi. Ruhsal temizlik, affediş ve geçmişten özgürleşme sayesinde yeni fırsatlar doğar.

  • 4 – Satürn’ün istikrar ve kalıcılık gücü. Bolluğu kalıcı kılar; disiplinli emek, zamanı doğru kullanma ve yapı kurma bilincini hatırlatır.

Haftanın Mesajı

Bu hafta zihinsel bolluk bilinci ile duygusal şükran enerjisi birleştiğinde, görünmeyen kapılar açılır. Günün birinde seni zengin edecek fikir, belki bugün kalbine sessizce düşen bir ilhamdır. Görünmeyeni gör, küçük adımların büyük mucizeleri başlatabileceğini unutma.

Kozmik Onaylamalar

  • “Evrenin sonsuz bolluğu her an benimle.”

  • “Hak ettiğim kazanç, sevgi ve bereket kolaylıkla bana akar.”

  • “Her nefesimde şükranla çoğalıyorum.”

  • “Almayı, paylaşmayı ve güvenmeyi seçiyorum.”

Özel Tavsiye

Bu hafta boyunca 8–6–3–1–7–9–4 sayı sekansını sabah ve akşam sessiz bir anda üç kez söyleyerek niyetini mühürle. Eline ya da kalbine yazarak titreşimini hisset. Bolluk, bu frekanslarla birleştiğinde sadece cüzdanına değil, hayatının her alanına akar.

Bolluk, bereket ve şans enerjisinin frekansında buluşalım. Gökyüzü diyor ki: “Evrenin kapısı açık, yeter ki içindeki değeri fark et.”

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

