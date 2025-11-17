17 – 23 Kasım 2025 Haftanın Sayı Sekansı: Bolluk, Bereket ve Şansın Kozmik Dansı

Haftanın Bolluk, Bereket, Şans Sayı Sekansı

8 – 6 – 3 – 1 – 7 – 9 – 4

Bu hafta gökyüzü, bolluk bilincini uyandırmak ve alma-verme dengesini yeniden kurmamız için güçlü bir portal açıyor. 17–23 Kasım aralığında Jüpiter’in Venüs ile kurduğu destek hattı, Neptün’ün ilahi farkındalığı ve Ay’ın Boğa–Yengeç geçişleri, hem ruhsal hem de maddi anlamda bolluk enerjisinin kapılarını aralıyor.

Bu dönemde “yeterince sahip olamama” inancını bırakmak, ilahi akışa güvenmek ve her şeyin hakkıyla, doğru zamanda geldiğine inanmak büyük önem taşıyor. Evren senden yalnızca alabilme iznini vermeni istiyor.