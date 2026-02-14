onedio
14 Şubat’a Sevgili Yetiştiremeyenden Her Yıl Yalnız Olanlara Sevgililer Günü Goygoyları!

Gökçe Cici
14.02.2026 - 13:44

Sevgililer Günü gelince sosyal medyada romantizm kadar goygoy da yükselişe geçiyor. Kimi son dakika sevgili arayışını tiye alıyor, kimi her yıl yalnız kalma geleneğini sahipleniyor. Paylaşımlar, ilişkin olsun olmasın herkesi güldürmeyi başarıyor. Biz de 14 Şubat ruhunu mizahla karşılayan en eğlenceli paylaşımları derledik!

Başlayalım öyleyse!

Bu da bi' istikrar, tebrikler!

İnsan ne alacağını da bilemiyor.

Karalara bağlayanlar kadar...

Güne bambaşka bir boyutta bakanlar da yok değildi.

Son dakikaya bırakmayın.

twitter.com

Bugün Instagram'a girilmez.

twitter.com

O zaman kapanışımızı yapalım 💫

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
