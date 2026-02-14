14 Şubat’a Sevgili Yetiştiremeyenden Her Yıl Yalnız Olanlara Sevgililer Günü Goygoyları!

Sevgililer Günü gelince sosyal medyada romantizm kadar goygoy da yükselişe geçiyor. Kimi son dakika sevgili arayışını tiye alıyor, kimi her yıl yalnız kalma geleneğini sahipleniyor. Paylaşımlar, ilişkin olsun olmasın herkesi güldürmeyi başarıyor. Biz de 14 Şubat ruhunu mizahla karşılayan en eğlenceli paylaşımları derledik!