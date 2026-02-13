onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Hayattaki Şansımızdan Absürt Ürün Yorumlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Hayattaki Şansımızdan Absürt Ürün Yorumlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.02.2026 - 16:32

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım Cuma günü hangi paylaşımlar öne çıkmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Bu nasıl grup?

Bu nasıl grup?
twitter.com

İlginç bir yaklaşım...

İlginç bir yaklaşım...
twitter.com

Sence?

Sence?
twitter.com

Önemli olan niyet.

Önemli olan niyet.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ya da siz öğrenirsiniz.

Ya da siz öğrenirsiniz.
twitter.com

Klasik...

Klasik...
twitter.com

Afiyet olsun!

Afiyet olsun!
twitter.com

Öyle bir kış oldu.

Öyle bir kış oldu.
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın