13 Kasım Perşembe Diyarbakır Hava Durumu: Bugün Diyarbakır'da Hava Durumu Nasıl, Yağmur Var mı?

13 Kasım Perşembe günü Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son yayınladığı hava tahmin raporlarına göre, bugün yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın, Akdeniz'in, Karadeniz'in bazı kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyi ve doğusunda, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde, ayrıca Antalya, Bingöl ve Diyarbakır'da yer yer yağış bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde hava sıcaklığı ise 2 ila 4 derece azalıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilene göre Diyarbakır'da bugün 20 derecelik bir sıcaklık bekleniyor. İşte 13 Kasım Perşembe Diyarbakır hava durumu bilgileri…”