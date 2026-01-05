05–11 Ocak 2026 Haftanın Kristali: Selenit

Koç: Tepkisel enerjiyi sakin ve bilinçli güce dönüştürür.

Boğa: Duygusal inadı yumuşatır, kalbi açar.

İkizler: Zihinsel dağınıklığı susturur, netlik sağlar.

Yengeç: Ay hassasiyetini dengeler, iç huzur verir.

Aslan: Ego ile kalp arasındaki dengeyi kurar.

Başak: Kontrol ihtiyacını gevşetir, teslimiyeti öğretir.

Terazi: Kararsızlığı bitirir, iç sesi netleştirir.

Akrep: Bastırılmış duyguları güvenle çözer.

Yay: Ruhsal enerjiyi topraklar, dağılmayı engeller.

Oğlak: Duygusal sertliği yumuşatır, kalp alanını açar.

Kova: Zihni berraklaştırır, sezgiyi güçlendirir.

Balık: Enerjik sınırları kuvvetlendirir, dağılmayı önler.

ÖNEMLİ NOT

Selenit, tüm burçlar tarafından kullanıma uygundur.

Burç, yaş veya astrolojik yerleşim fark etmeksizin bu hafta herkes için destekleyicidir.

BU HAFTANIN MESAJI

Bu hafta mesele daha çok hissetmek değil;

daha net hissetmek.

Selenit seni değiştirmez.

Sadece fazlalıkları alır.

Geriye kalan zaten senindir.

05–11 Ocak 2026 haftasında

Ay’ın saf ışığını yanında taşı.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA