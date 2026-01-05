onedio
05–11 Ocak 2026 Haftanın Kristali: Selenit

05–11 Ocak 2026 Haftanın Kristali: Selenit

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
05.01.2026 - 22:14

Ay’ın Saf Işığıyla Arınma, Netleşme ve Ruhsal Hizalanma

05–11 Ocak 2026 haftası gökyüzü duyguları büyütmüyor; ayıklıyor.

Bu hafta bastırılanlar değil, gerçek olanlar kalıyor. İşte tam bu noktada haftanın kristali Selenit, Ay’ın berraklaştırıcı ışığını hayatın her alanına taşıyor.

Bu hafta Selenit bir aksesuar değil;

Bir enerji düzenleyici,

Bir zihinsel arındırıcı,

Bir ruhsal hizalama aracı.


SELENİT NEDİR, BU HAFTA NEDEN ANAHTAR?

SELENİT NEDİR, BU HAFTA NEDEN ANAHTAR?

Selenit adını Ay Tanrıçası Selene’den alır.

Ay döngüleriyle doğrudan rezonansa giren nadir kristallerden biridir.

05–11 Ocak haftası Ay;

zihinsel yükler, duygusal dalgalanmalar ve “artık bana ait olmayanlar” temasını çalıştırıyor.

Selenit ise bu süreçte:

  • Enerjiyi temizler, bastırmaz

  • Zihni sadeleştirir, uyuşturmaz

  • Sezgiyi açar, dağıtmaz

Bu nedenle bu hafta Selenit, spiritüel çalışanlardan yoğun tempoda yaşayanlara kadar herkes için güçlü bir destek sunar.

AY – YENİ AY – DOLUNAY & SELENİT BAĞLANTISI

Selenit, Ay’ın ışığını yalnızca yansıtmaz; taşır.

  • Yeni Ay etkilerinde:

  • Niyetleri berraklaştırır, zihinsel karmaşayı çözer. “Ne istiyorum?” sorusuna netlik getirir.

  • Dolunay etkilerinde:

  • Duygusal fazlalıkları bırakmayı kolaylaştırır, gereksiz bağları çözer.

  • Bu hafta özelinde:

  • Ani tepkileri yumuşatır, duygusal iniş çıkışları dengeler, sezgisel farkındalığı yükseltir.

Ay neyi görünür kılıyorsa, Selenit onu zarar vermeden arındırır.

SELENİT NASIL KULLANILIR?

🌿 Kaya / Ham Form

  • Meditasyon veya farkındalık çalışmaları sırasında elde tutulabilir

  • Gün içinde zihinsel yoğunluk sonrası kısa süreli temas edilebilir

Etkisi: Zihinsel gürültüyü azaltır, iç sesi netleştirir.

🏡 Evde Kullanım

  • Salon, çalışma alanı veya ortak yaşam alanlarında kullanılabilir

  • Pencere yakınına veya odanın merkezine yerleştirilebilir

Etkisi:

Mekânın enerjisini sıfırlar, huzursuzluk ve ağırlık hissini dağıtır.

🏢 Ofiste Kullanım

  • Masa üzerinde, bilgisayar veya ajanda yanında konumlandırılabilir

  • Yoğun toplantı ve karar günlerinde özellikle etkilidir

Etkisi:

Zihinsel yorgunluğu azaltır, odaklanma ve karar netliği sağlar.

👤 Üzerinde Taşıma

  • Cepte küçük parça

  • Çantada selenit çubuk

  • Doğal taş aksesuar formunda

Etkisi:

Dış etkenlerden korunma, duygusal sınırların güçlenmesi ve enerjik denge.

BURÇLARA ETKİSİ – TEK CÜMLE, NET MESAJ

BURÇLARA ETKİSİ – TEK CÜMLE, NET MESAJ

  • Koç: Tepkisel enerjiyi sakin ve bilinçli güce dönüştürür.

  • Boğa: Duygusal inadı yumuşatır, kalbi açar.

  • İkizler: Zihinsel dağınıklığı susturur, netlik sağlar.

  • Yengeç: Ay hassasiyetini dengeler, iç huzur verir.

  • Aslan: Ego ile kalp arasındaki dengeyi kurar.

  • Başak: Kontrol ihtiyacını gevşetir, teslimiyeti öğretir.

  • Terazi: Kararsızlığı bitirir, iç sesi netleştirir.

  • Akrep: Bastırılmış duyguları güvenle çözer.

  • Yay: Ruhsal enerjiyi topraklar, dağılmayı engeller.

  • Oğlak: Duygusal sertliği yumuşatır, kalp alanını açar.

  • Kova: Zihni berraklaştırır, sezgiyi güçlendirir.

  • Balık: Enerjik sınırları kuvvetlendirir, dağılmayı önler.

ÖNEMLİ NOT

Selenit, tüm burçlar tarafından kullanıma uygundur.

Burç, yaş veya astrolojik yerleşim fark etmeksizin bu hafta herkes için destekleyicidir.

BU HAFTANIN MESAJI

Bu hafta mesele daha çok hissetmek değil;

daha net hissetmek.

Selenit seni değiştirmez.

Sadece fazlalıkları alır.

Geriye kalan zaten senindir.

05–11 Ocak 2026 haftasında

Ay’ın saf ışığını yanında taşı.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

