05–11 Ocak 2026 Haftanın Kristali: Selenit

Selenit adını Ay Tanrıçası Selene’den alır.
Ay döngüleriyle doğrudan rezonansa giren nadir kristallerden biridir.
05–11 Ocak haftası Ay;
zihinsel yükler, duygusal dalgalanmalar ve “artık bana ait olmayanlar” temasını çalıştırıyor.
Selenit ise bu süreçte:
Enerjiyi temizler, bastırmaz
Zihni sadeleştirir, uyuşturmaz
Sezgiyi açar, dağıtmaz
Bu nedenle bu hafta Selenit, spiritüel çalışanlardan yoğun tempoda yaşayanlara kadar herkes için güçlü bir destek sunar.
AY – YENİ AY – DOLUNAY & SELENİT BAĞLANTISI
Selenit, Ay’ın ışığını yalnızca yansıtmaz; taşır.
- Yeni Ay etkilerinde:
Niyetleri berraklaştırır, zihinsel karmaşayı çözer. “Ne istiyorum?” sorusuna netlik getirir.
Dolunay etkilerinde:
Duygusal fazlalıkları bırakmayı kolaylaştırır, gereksiz bağları çözer.
Bu hafta özelinde:
- Ani tepkileri yumuşatır, duygusal iniş çıkışları dengeler, sezgisel farkındalığı yükseltir.
Ay neyi görünür kılıyorsa, Selenit onu zarar vermeden arındırır.
SELENİT NASIL KULLANILIR?
🌿 Kaya / Ham Form
Etkisi: Zihinsel gürültüyü azaltır, iç sesi netleştirir.
🏡 Evde Kullanım
Salon, çalışma alanı veya ortak yaşam alanlarında kullanılabilir
Pencere yakınına veya odanın merkezine yerleştirilebilir
Etkisi:
Mekânın enerjisini sıfırlar, huzursuzluk ve ağırlık hissini dağıtır.
🏢 Ofiste Kullanım
Masa üzerinde, bilgisayar veya ajanda yanında konumlandırılabilir
Yoğun toplantı ve karar günlerinde özellikle etkilidir
Etkisi:
Zihinsel yorgunluğu azaltır, odaklanma ve karar netliği sağlar.
👤 Üzerinde Taşıma
Etkisi:
Dış etkenlerden korunma, duygusal sınırların güçlenmesi ve enerjik denge.