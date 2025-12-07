onedio
8 Aralık - 14 Aralık Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
8 - 14 Aralık 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.12.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 8 Aralık - 14 Aralık haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 8 Aralık - 14 Aralık haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu haftanın hemen başında, Merkür'ün Neptün ile kurduğu üçgen açı, hayal gücünü bir sanatçının fırçası gibi kullanmana olanak sağlıyor. Normalde karmaşık ve çözülmesi zor görünen işler, senin sezgisel zekan sayesinde kolaylıkla çözülecek. Yaratıcılık gerektiren işler, sanatsal projeler, tasarım ve yazı gibi alanlarda yeteneklerin parlayacak. Sanki görünmez bir iç rehber, önünde güçlü yol çizecek ve seni başarıya doğru sürükleyecek.

Haftanın ortalarına geldiğimizde ise iş ortamında yeni bir düzenin rüzgarları esecek. Sorumlulukların güncellenmesi, ekip içinde yer değişiklikleri veya bir projede aniden odak noktası haline gelmen gibi durumlarla karşılaşabilirsin. Liderlik, sessiz adımlarla üzerine oturuyor. Şimdilik kimse fark etmiyor yaratıcı yönlendirmelerinle herkes seni takip ediyor.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Mars'ın Satürn ile oluşturduğu kare açı, duygusal sınırları net bir şekilde görünür kılıyor. Şimdi aşkta kendini daha güçlü hissedeceğin bir dönem başlıyor. Kırgınlıklarını dile getirmekten korkmadığın, sesinin daha gür çıktığı ve ilişkide görünür olduğun bu dönemde aşk sana daha çok yakışıyor. İlişkideki yerin büyürken, gördüğün değer de artıyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

