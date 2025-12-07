Sevgili Yengeç, bu hafta aşk hayatında birtakım değişiklikler seni bekliyor. Mars'ın Satürn ile oluşturduğu kare açı, duygusal sınırlarını belirginleştiriyor ve aşkta kendini daha güçlü hissetmene yardımcı oluyor. Bu dönemde, içinde biriken duygularını ve kırgınlıklarını dile getirmekten çekinmiyor, sesini daha da yükseltiyorsun.

İşte şimdi, aşk seninle daha da anlamlı hale geliyor. İlişkideki yerin ve önemin büyürken, gördüğün değer de artıyor. Kendini daha rahat ifade edebildiğin, duygularını daha açık bir şekilde paylaşabildiğin bu dönemde, aşkın sana daha çok yakıştığını fark edeceksin. Kendine güven ve aşka sıkıca sarıl! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…