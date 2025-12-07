onedio
Yengeç Burcu
8 - 14 Aralık 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.12.2025 - 18:01

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşkla imtihanını ve 8 Aralık - 14 Aralık haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 8 Aralık - 14 Aralık haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta aşk hayatında birtakım değişiklikler seni bekliyor. Mars'ın Satürn ile oluşturduğu kare açı, duygusal sınırlarını belirginleştiriyor ve aşkta kendini daha güçlü hissetmene yardımcı oluyor. Bu dönemde, içinde biriken duygularını ve kırgınlıklarını dile getirmekten çekinmiyor, sesini daha da yükseltiyorsun.

İşte şimdi, aşk seninle daha da anlamlı hale geliyor. İlişkideki yerin ve önemin büyürken, gördüğün değer de artıyor. Kendini daha rahat ifade edebildiğin, duygularını daha açık bir şekilde paylaşabildiğin bu dönemde, aşkın sana daha çok yakıştığını fark edeceksin. Kendine güven ve aşka sıkıca sarıl! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

