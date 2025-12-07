Sevgili Yengeç, bu hafta Merkür, Yay burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş, özellikle baş ve boyun bölgesinde birtakım gerginliklere sebep olabilir. Fakat endişelenme, çünkü bu durumun üstesinden gelmek için birkaç basit çözüm yolu var.

Birincisi, sakinleştirici bitki çayları tüketmeyi düşünebilirsiniz. Lavanta, papatya veya melisa çayı gibi doğal sakinleştiriciler, bu tür gerginlikleri hafifletebilir. Ayrıca, ışığı kısmak ve telefon kullanımını azaltmak da oldukça etkili olacaktır. Tabii bu hafta strese karşı daha hassas da olabilirsin. Bu yüzden belki biraz meditasyon, biraz yoga veya sadece sessiz bir ortamda birkaç dakika geçirebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…