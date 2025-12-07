Sevgili Yengeç, bu hafta başlangıçta Merkür'ün Neptün ile oluşturduğu zarif üçgen açı, hayal gücünü bir ressamın fırçası gibi sallaman için tam bir fırsat sunuyor. Karmaşık ve çözülmesi zor gibi görünen durumlar, senin sezgisel zekan ve ince düşünme yeteneğin sayesinde çocuk oyuncağına dönüşecek. Yaratıcılık gerektiren işlerde, sanatsal projelerde, tasarım ve yazı gibi alanlarda yeteneklerin adeta bir yıldız gibi parlayacak. Sanki görünmez bir iç rehber, önünde bir ışık hüzmesi gibi parlayarak güçlü bir yol çizecek ve seni başarıya doğru adeta bir nehir gibi sürükleyecek.

Haftanın ortalarına geldiğimizde, iş ortamında yeni bir düzenin rüzgarlarını hissedeceksin. Sorumlulukların güncellenmesi, ekip içinde yer değişiklikleri veya bir projede aniden odak noktası haline gelmen gibi durumlarla karşılaşabilirsin. Liderlik, sessizce ama emin adımlarla üzerine oturuyor. Şimdilik kimse fark etmiyor ama senin yaratıcı yönlendirmelerinle, herkes adeta bir orkestra şefi gibi seni takip ediyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…