Sevgili Yay, bu hafta enerjin tavan yapmış durumda ancak biraz dağınık olduğunu söyleyebiliriz. Sanki bir orkestra şefi gibi birçok enstrümanı aynı anda çalmaya çalışıyorsun. Ancak bu yoğun tempo içerisinde bedenini ihmal etme, çünkü Mars'ın etkisiyle kaslarını fazla zorlaman olası.

Hafta sonuna doğru ayaklarını ve kalça bölgende bir hassasiyet hissetmeye başlayabilirsin. Bu dönemde yapacağın kısa yürüyüşler veya katılacağın yoga dersleri hem enerjini dengeleyebilir hem de bedenini ihmal etmemiş olursun. Böylece yorgunluklar ve ayaklardaki ağrılar da kısa sürede hafifler. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…