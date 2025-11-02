onedio
Yay Burcu right-white
3 - 9 Kasım 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yay ve yükselen Yay burçları 3 Kasım - 9 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 3 Kasım - 9 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta senin için bir hayli heyecan verici olacak. Mars ve Neptün'ün oluşturduğu üçgen, iş hayatında sıra dışı fikirlerle sivrilmeni sağlayacak. İşler tam da olmaza girdiği anda ortaya atacağın fikirle adeta ışıl ışıl parlayacaksın. Şimdi kontrolü eline alma ve kendini gösterme zamanı! 

Hafta bitmeden teknolojiye odaklanarak gelişim gösterebilirsin. Bu konuda en büyük destekçin ise Uranüs’ün Boğa burcuna geçişi olacaktır. Ne dersin, yapay zeka ve yenilenen dijital dünyaya odaklanarak işine bambaşka bir boyut kazandırabilir misin? Bunu bir düşün deriz. Zira, yıldızlar yüzünü geleceğe dönmeni destekliyor. 

Sıra geldi aşka! Dolunay'ın etkisiyle macera ve spontane etkileşimlerin artacağı bir dönem seni bekliyor. Sosyal ortamlarda heyecan verici karşılaşmalara açık ol. Peki, sahiden kendini aşka bırakacak mısın? Bu konuda pek de emin değiliz aslında! Zira, sen kendini bırakmaya hazır değilsin gibi! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

