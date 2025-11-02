Sevgili Yay, bu hafta senin için bir hayli heyecan verici olacak. Mars ve Neptün'ün oluşturduğu üçgen, iş hayatında sıra dışı fikirlerle sivrilmeni sağlayacak. İşler tam da olmaza girdiği anda ortaya atacağın fikirle adeta ışıl ışıl parlayacaksın. Şimdi kontrolü eline alma ve kendini gösterme zamanı!

Hafta bitmeden teknolojiye odaklanarak gelişim gösterebilirsin. Bu konuda en büyük destekçin ise Uranüs’ün Boğa burcuna geçişi olacaktır. Ne dersin, yapay zeka ve yenilenen dijital dünyaya odaklanarak işine bambaşka bir boyut kazandırabilir misin? Bunu bir düşün deriz. Zira, yıldızlar yüzünü geleceğe dönmeni destekliyor.

Sıra geldi aşka! Dolunay'ın etkisiyle macera ve spontane etkileşimlerin artacağı bir dönem seni bekliyor. Sosyal ortamlarda heyecan verici karşılaşmalara açık ol. Peki, sahiden kendini aşka bırakacak mısın? Bu konuda pek de emin değiliz aslında! Zira, sen kendini bırakmaya hazır değilsin gibi! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…