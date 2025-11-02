Sevgili Yay, bu hafta senin için adeta bir enerji patlaması yaşanacak. Mars ve Neptün'ün bir araya gelerek oluşturduğu kozmik üçgen, iş hayatında sıra dışı ve yenilikçi fikirlerle ön plana çıkmanı sağlayacak. Herkesin umudu tükendiği ve işlerin içinden çıkılmaz bir hal aldığı anda, geliştireceğin çözüm önerileriyle adeta bir yıldız gibi parlayacaksın. İşte tam da bu noktada, kontrolü eline almanın ve yeteneklerini herkese göstermenin tam zamanı.

Haftanın ilerleyen günlerinde, teknolojiye yönelik bir ilgi artışı gözlemleyebilirsin. Bu konuda en büyük destekçin ise Uranüs’ün Boğa burcuna geçişi olacak. Peki, ne dersin? Yapay zeka ve hızla gelişen dijital dünya konularına eğilerek, işine ve kariyerine bambaşka bir boyut kazandırmaya ne dersin? Bunu bir düşünmeni öneririz. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…