Sevgili Yay, aşk hayatında bugün özgürlük rüzgarları esebilir. Beklentilerini yüksek tutmak, bugünün enerjisiyle pek uyuşmayabilir ve seni geri çekmeye itebilir. Partnerinin istekleri, bugün seni biraz endişeye sürükleyebilir ve aşktan bir adım geri atmana neden olabilir.

Ama eğer bekarsan, bugün aşkı değil, heyecanı arzulayabilirsin. Kim bilir belki de biraz macera, biraz eğlence tam da ihtiyacın olan şeydir. Sonuçta, kim daha fazla macera ve eğlenceyi reddeder ki? Hadi kalbinin sesini dinle, bakalım hayatında neler değişecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…