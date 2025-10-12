Sevgili Yay, bu hafta zihinsel yoğunluk, hayatının bir parçası haline geldi. Bu durum, baş ağrılarına veya göz yorgunluğuna neden olabiliyor. Ancak bu hafta, Venüs'ün Terazi burcunda oluşu, sana biraz olsun rahatlama ve denge fırsatı sunuyor.

Meditasyon ve nefes egzersizlerini hayatına dahil etmek, bu yoğunluğu bir nebze hafifletebilir. Bu egzersizler, zihnini sakinleştirirken, aynı zamanda iç huzurunu da artırıyor. Böylece haftanı daha sakin ve huzurlu bir şekilde geçirebilir. Bilgisayar başında geçirilen uzun saatler yerine hayata karışmanın tam sırası! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…