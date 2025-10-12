Sevgili Yay, bu haftanın başlangıcında seni Güneş ile Jüpiter kare açısı bekliyor. Bu etki altında kendini daha cesur ve enerjik hissedeceksin. Ancak unutma ki her ne kadar kendini güçlü hissetsen de, aşırı iyimser planlar yapmaktan kaçınmalısın. Özellikle iş hayatında stratejik düşünmek ve adımlarını dikkatli atmak bu dönemde daha önemli hale geliyor.

Hafta ortasına geldiğimizde ise yeni bir ekip ya da sosyal çevreyle tanışma fırsatın olabilir. Bu yeni tanışıklıklar, ortak projelerde yer alma ve yeni işbirlikleri yapma imkanı sunabilir. Bu dönemde vizyoner fikirlerinle dikkat çekeceksin. Uluslararası konular, akademik işler ya da medya alanında yeni fırsatlar kapını çalabilir.

Hadi biraz da aşktan konuşalım... Venüs ile Neptün karşıtlığı romantik ama bir o kadar da kararsız bir döneme işaret ediyor. Hayal dünyanla gerçekler arasında bir uçurum varsa, bu durumu kabullenmek ve üzerine gitmek önemli olacak. Tam da bu noktada eğer ilişkinde belirsizlikler varsa ve daha net bir duruş istiyorsan, duygularını açıkça ifade etmekten çekinmemelisin. Böylece belirsizliklerin üzerindeki sis perdesi dağılacak ve daha net bir görüş elde edeceksin. Sular duruluyor, gerçek aşk şimdi seni saracaktır. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…