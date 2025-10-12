onedio
Yay Burcu right-white
13 - 19 Ekim 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.10.2025 - 18:05

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yay ve yükselen Yay burçları 13 Ekim - 19 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 13 Ekim - 19 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu haftanın başlangıcında seni Güneş ile Jüpiter kare açısı bekliyor. Bu etki altında kendini daha cesur ve enerjik hissedeceksin. Ancak unutma ki her ne kadar kendini güçlü hissetsen de, aşırı iyimser planlar yapmaktan kaçınmalısın. Özellikle iş hayatında stratejik düşünmek ve adımlarını dikkatli atmak bu dönemde daha önemli hale geliyor.

Hafta ortasına geldiğimizde ise yeni bir ekip ya da sosyal çevreyle tanışma fırsatın olabilir. Bu yeni tanışıklıklar, ortak projelerde yer alma ve yeni işbirlikleri yapma imkanı sunabilir. Bu dönemde vizyoner fikirlerinle dikkat çekeceksin. Uluslararası konular, akademik işler ya da medya alanında yeni fırsatlar kapını çalabilir.

Hadi biraz da aşktan konuşalım... Venüs ile Neptün karşıtlığı romantik ama bir o kadar da kararsız bir döneme işaret ediyor. Hayal dünyanla gerçekler arasında bir uçurum varsa, bu durumu kabullenmek ve üzerine gitmek önemli olacak. Tam da bu noktada eğer ilişkinde belirsizlikler varsa ve daha net bir duruş istiyorsan, duygularını açıkça ifade etmekten çekinmemelisin. Böylece belirsizliklerin üzerindeki sis perdesi dağılacak ve daha net bir görüş elde edeceksin. Sular duruluyor, gerçek aşk şimdi seni saracaktır. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
