Sevgili Yay, bu hafta gökyüzünde Venüs ile Neptün arasında bir karşıtlık oluşacak. Bu karşıtlık, romantizmin doruklarına çıkacağın bir dönemi işaret ediyor. Ancak bu dönem, bir yandan da kararsızlık dolu olacak. Hayal dünyan ile gerçekler arasında bir uçurum oluşabilir. Eğer bu durum varsa, bunu kabullenmek ve üzerine gitmek önemli olacak.

Belki de hayatındaki belirsizliklerin üzerine gitmekten korkuyorsundur, ne dersin? Belki de ilişkinde belirsizliklerden kurtulmak ve daha net bir duruşa sahip olmak için harekete geçme zamanın gelmiştir. Eğer böyle bir durum varsa, duygularını açıkça ifade etmekten çekinmemelisin. Unutma ki duygularını ifade etmek, belirsizliklerin üzerindeki sis perdesini dağıtacak ve daha net bir görüş elde etmeni sağlayacaktır. İşte bu aşkını güçlendirecek ve kalbine huzur verecek! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…