Sevgili Yay, bu haftanın ilk ışıklarıyla birlikte, Güneş ve Jüpiter'in enerjik kare açısı seni bekliyor. Bu gökyüzü hareketiyle kendini adeta bir savaşçı gibi hissedeceksin; cesur, enerjik ve her şeye hazır! Ancak bu dönemde aklını bulutlara kaptırmamaya özen göster. Kendini güçlü hissetmeni, aşırı iyimser planlar yapman için bir bilet değil. Özellikle iş hayatında, her adımı dikkatlice atmak ve stratejik düşünmek, bu dönemde daha da önem kazanıyor.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise yeni bir ekip ya da sosyal çevreyle tanışma fırsatı kapını çalabilir. Bu yeni yüzler, sadece sosyal hayatına değil, iş hayatına da yeni bir soluk getirebilir. Ortak projelerde yer alma, yeni iş birlikleri yapma gibi fırsatlar, bu yeni tanışıklıkların getireceği hediyeler olabilir. Uluslararası konular, akademik işler ya da medya alanında yeni fırsatlar, kapını tıklatmaya hazırlanıyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…