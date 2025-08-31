Eylül Terazi Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu ayın ilk günlerinde biraz yoğun bir tempoya hazır olmalısın. İş hayatında yaşanacak olan bu hızlı dönem, bedeninde bir takım yorgunluk belirtileri oluşturabilir. Ancak endişelenme, bu durumun üstesinden gelebilecek enerjiye sahipsin. Tek yapman gereken, enerjini dengeli bir şekilde kullanmak ve kendine gerektiği kadar dinlenme fırsatı yaratmak.

Ayın ortasında ise Dolunay'ın etkisiyle bir değişim rüzgarları esiyor. Bu dönemde, günlük rutinlerini biraz olsun yeniden düzenlemek, sağlığına inanılmaz katkılar sağlayabilir. Belki bir spor rutini eklemek, belki beslenme alışkanlıklarınızı biraz daha sağlıklı hale getirmek... Kim bilir, belki de bu değişiklikler, hayatınıza yeni bir soluk getirecek. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…