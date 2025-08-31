Eylül Terazi Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu ayın enerjisi seni iş hayatına ve sağlığına yönlendiriyor, bunu hissetmeye başlamış olmalısın. Ayın ilk günlerinde, ciddiyetin ve disiplinin gezegeni Satürn'ün retro hareketiyle hayalperest Balık burcuna geçişi, iş yerindeki sorumluluklarını yeniden değerlendirme fırsatı sunuyor. Belki de bir süredir kafanı meşgul eden, üzerinde düşünüp taşındığın bir konuyu netleştirebilir, belki de yeni bir yol çizebilirsin.

Ayın ortasında Balık burcunda oluşacak Dolunay, günlük hayatındaki bazı rutinlerin sonlanmasına işaret ediyor. Uzun zamandır sürdürdüğün, belki de artık seni sıkmaya başlayan bir iş düzenini sonlandırıp daha verimli ve enerjini daha iyi kullanabileceğin bir düzene geçiş yapabilirsin. Bu ay, iş hayatında yeni bir sayfa açman için oldukça uygun görünüyor. Merkür'ün burcuna geçişi ise zihinsel berraklık ve anlaşmalarda denge sağlıyor. Karışık düşüncelerin yerini netlik kazanmış fikirlere bırakıyor ve anlaşmalarında, sözleşmelerinde daha dikkatli ve adil olmanı sağlıyor. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…