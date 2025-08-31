Eylül Terazi Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu ay aşk hayatında bir Dolunay'ın etkisi altında olacaksın ve bu dolunayın burcu Balık. Bu dolunayın etkisiyle, belki de aşk hayatında fazla fedakarlık yapmanın seni ne kadar yorduğunu fark edeceksin. Belki de kalbini ağır bir yük altında bırakan ve aşk hayatını olumsuz yönde etkileyen alışkanlıklarını geride bırakmanın tam zamanı geldi.

Ay sonuna doğru, aşk ve güzellik tanrıçası Venüs, Başak burcunda konumlanacak. Bu konum, geçmişte yaşadığın ve belki de hala etkisinden kurtulamadığın duygusal deneyimleri tekrar gündeme getirebilir. Ancak bu durum, aslında sana bir fırsat sunuyor olabilir. İçsel bir temizlik yapmanı ve kalbinizdeki yaraları iyileştirmeni sağlayabilir. Bu sayede, gerçek aşka yer açabilirsin. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…