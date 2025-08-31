Eylül Terazi Burcu Aylık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu ayın enerjisi seni iş hayatına ve sağlık durumuna yönlendiriyor. Ayın ilk günlerinde, Satürn'ün retro hareketiyle Balık burcuna geçişi, iş yerindeki sorumluluklarını yeniden değerlendirme fırsatı sunuyor. Belki de bir süredir üzerinde düşündüğün bir konuyu netleştirebilirsin.

Ayın ortasında Balık burcunda oluşacak Dolunay, günlük hayatındaki bazı rutinlerin sonlanmasına işaret ediyor. Belki de uzun zamandır sürdürdüğün bir iş düzenini sonlandırıp daha verimli ve enerjini daha iyi kullanabileceğin bir düzene geçiş yapacaksın. Bu ay, iş hayatında yeni bir sayfa açman için oldukça uygun görünüyor. Merkür'ün burcuna geçişi ise zihinsel berraklık ve anlaşmalarda denge sağlıyor. Ay sonunda Güneş’in burcuna girişi, hayatında yeni bir dönem başlatıyor. Bu enerji, hayatındaki değişiklikleri daha rahat kabul etmeni ve yeni başlangıçlara açık olmanı sağlayacak.

Sıra geldi aşka! Aşk hayatında ise bu ayı saran Balık Dolunayı'nın etkisiyle, belki de fazla fedakarlık yaptığını fark edebilirsin. Kalbini yoran ve aşk hayatını olumsuz etkileyen alışkanlıkları geride bırakmanın zamanı geldi. Ay sonuna doğru Venüs’ün Başak’taki konumu, geçmişte yaşadığın duygusal deneyimleri tekrar gündeme getirebilir. Ancak bu durum, içsel bir temizlik yapmanı ve gerçek aşka yer açmanı sağlayabilir. Bu ay, aşk hayatında da yeni bir sayfa açman için oldukça uygun görünüyor. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…