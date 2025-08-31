onedio
Eylül Terazi Burcu Aylık Burç Yorumu

Eylül 2025, Aylık Burç Yorumu

Gökyüzü Eylül ayında bir hayli hareketli! Terazi ve yükselen Terazi burçları Eylül ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Eylül ayı nasıl geçecek? Bu ay Terazi ve yükselen Terazi burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu aylık burç yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu ayın enerjisi seni iş hayatına ve sağlık durumuna yönlendiriyor. Ayın ilk günlerinde, Satürn'ün retro hareketiyle Balık burcuna geçişi, iş yerindeki sorumluluklarını yeniden değerlendirme fırsatı sunuyor. Belki de bir süredir üzerinde düşündüğün bir konuyu netleştirebilirsin.

Ayın ortasında Balık burcunda oluşacak Dolunay, günlük hayatındaki bazı rutinlerin sonlanmasına işaret ediyor. Belki de uzun zamandır sürdürdüğün bir iş düzenini sonlandırıp daha verimli ve enerjini daha iyi kullanabileceğin bir düzene geçiş yapacaksın. Bu ay, iş hayatında yeni bir sayfa açman için oldukça uygun görünüyor. Merkür'ün burcuna geçişi ise zihinsel berraklık ve anlaşmalarda denge sağlıyor. Ay sonunda Güneş’in burcuna girişi, hayatında yeni bir dönem başlatıyor. Bu enerji, hayatındaki değişiklikleri daha rahat kabul etmeni ve yeni başlangıçlara açık olmanı sağlayacak.

Sıra geldi aşka! Aşk hayatında ise bu ayı saran Balık Dolunayı'nın etkisiyle, belki de fazla fedakarlık yaptığını fark edebilirsin. Kalbini yoran ve aşk hayatını olumsuz etkileyen alışkanlıkları geride bırakmanın zamanı geldi. Ay sonuna doğru Venüs’ün Başak’taki konumu, geçmişte yaşadığın duygusal deneyimleri tekrar gündeme getirebilir. Ancak bu durum, içsel bir temizlik yapmanı ve gerçek aşka yer açmanı sağlayabilir. Bu ay, aşk hayatında da yeni bir sayfa açman için oldukça uygun görünüyor. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

