15 Eylül - 21 Eylül Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta hayatında aşk dolu bir rüzgar esiyor! Venüs ve Mars'ın altmışlık açısı, seni romantik bir atmosfere sürüklüyor. Şimdi aşkın ve tutkunun en güzel tonlarını yaşamaya hazır ol! Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte romantizmi zirvede yaşayabilirsin. Unutulmaz anılar biriktirebileceğin, kalbinin hızla çarptığı anları deneyimleyebilirsin. Küçük sürprizler, karşılıklı jestler ve sevgi dolu anlar, ilişkinin renklerini daha da canlandırabilir.

Ama eğer bekarsan, kalbini hızla çarptıracak bir karşılaşma söz konusu olabilir. Çekim gücünün zirvede olduğu bu dönemde, yeni tanışmalar seni oldukça heyecanlandırabilir. Belki de o uzun zamandır beklediğin aşk kapını çalar, belki de hiç beklemediğin bir anda karşına çıkar. Tutku ve romantizmi dengede tutmayı başarırsan, kalbinin kapıları keyifli bir aşka açılabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...