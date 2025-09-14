15 Eylül - 21 Eylül Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta Venüs ve Mars'ın oluşturduğu altmışlık açı ile adeta bir yıldız gibi parlıyorsun. İş hayatında, cesaretin ve girişimcilik ruhunun ön plana çıktığı bir gün seni bekliyor. Ortaklık gerektiren projeler, ekip çalışmaları veya iş birliği gerektiren konuların senin için vazgeçilmez olduğu bu dönemde, karar alırken mantığınla kalbini dengelemeyi başarmalısın. Bu sayede yeni fırsatlarla karşılaşmanın yanı sıra kariyerinde de uzun vadeli bir yükselişe geçebilirsin.

Tabii bir yandan da diplomatik tavrınla patronların ve otorite figürlerinin desteğini alman son derece olası görünüyor. Kararlı duruşunla daha da güçlenerek, ikna edici ve çekici bir şekilde öne çıkabilirsin. Bugün atacağın adımlar, ileride daha büyük kazanımlar elde etmenin kapılarını aralayabilir. Dikkatle ilerle!

Aşk hayatında ise Venüs ve Mars'ın altmışlık açısı, sana güzel duyguları ve aşkı getirmeye hazırlanıyor! Eğer bir ilişkin varsa, partnerlerinle birlikte romantizmi doruklarda yaşayabilirsin. Küçük sürprizler, karşılıklı jestler ve sevgi dolu anlar, ilişkini daha da canlandırabilir. Tabii eğer bekarsan, kalbini hızla çarptıracak bir karşılaşma söz konusu olabilir. Çekim gücünün zirvede olduğu bu dönemde, yeni tanışmalar seni oldukça heyecanlandırabilir. Tutku ve romantizmi dengede tutmayı başarırsan, kalbinin kapıları keyifli bir aşka açılabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…