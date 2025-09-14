onedio
15 Eylül - 21 Eylül Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Terazi Burcu
15 - 21 Eylül 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 15 Eylül - 21 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 15 Eylül - 21 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta Venüs ve Mars'ın oluşturduğu altmışlık açı ile adeta bir yıldız gibi parlıyorsun. İş hayatında, cesaretin ve girişimcilik ruhunun ön plana çıktığı bir gün seni bekliyor. Ortaklık gerektiren projeler, ekip çalışmaları veya iş birliği gerektiren konuların senin için vazgeçilmez olduğu bu dönemde, karar alırken mantığınla kalbini dengelemeyi başarmalısın. Bu sayede yeni fırsatlarla karşılaşmanın yanı sıra kariyerinde de uzun vadeli bir yükselişe geçebilirsin. 

Tabii bir yandan da diplomatik tavrınla patronların ve otorite figürlerinin desteğini alman son derece olası görünüyor. Kararlı duruşunla daha da güçlenerek, ikna edici ve çekici bir şekilde öne çıkabilirsin. Bugün atacağın adımlar, ileride daha büyük kazanımlar elde etmenin kapılarını aralayabilir. Dikkatle ilerle! 

Aşk hayatında ise Venüs ve Mars'ın altmışlık açısı, sana güzel duyguları ve aşkı getirmeye hazırlanıyor! Eğer bir ilişkin varsa, partnerlerinle birlikte romantizmi doruklarda yaşayabilirsin. Küçük sürprizler, karşılıklı jestler ve sevgi dolu anlar, ilişkini daha da canlandırabilir. Tabii eğer bekarsan, kalbini hızla çarptıracak bir karşılaşma söz konusu olabilir. Çekim gücünün zirvede olduğu bu dönemde, yeni tanışmalar seni oldukça heyecanlandırabilir. Tutku ve romantizmi dengede tutmayı başarırsan, kalbinin kapıları keyifli bir aşka açılabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

