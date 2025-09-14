onedio
15 Eylül - 21 Eylül Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu
15 - 21 Eylül 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 15 Eylül - 21 Eylül haftasında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta eklem ve sırt bölgene özellikle dikkat etmen gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Belki biraz yoga, belki biraz esneme hareketleri... Hatta hafif bir yürüyüş bile enerji seviyeni dengede tutmaya yardımcı olabilir.

Mutfakta ise, taze sebzeler ve proteinlerle dolu bir tabak seni bekliyor olmalı. Yeşillikler, meyveler, et ya da baklagiller... Ne tercih edersen, anahtar kelime 'dengeli beslenme'. Tabii, stresli anlarda nefes egzersizlerini unutmamak da oldukça önemli. Derin bir nefes al, sonra ver... İnan bize, bu basit egzersiz bile sana çok iyi gelecek. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

