15 Eylül - 21 Eylül Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta eklem ve sırt bölgene özellikle dikkat etmen gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Belki biraz yoga, belki biraz esneme hareketleri... Hatta hafif bir yürüyüş bile enerji seviyeni dengede tutmaya yardımcı olabilir.

Mutfakta ise, taze sebzeler ve proteinlerle dolu bir tabak seni bekliyor olmalı. Yeşillikler, meyveler, et ya da baklagiller... Ne tercih edersen, anahtar kelime 'dengeli beslenme'. Tabii, stresli anlarda nefes egzersizlerini unutmamak da oldukça önemli. Derin bir nefes al, sonra ver... İnan bize, bu basit egzersiz bile sana çok iyi gelecek. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…