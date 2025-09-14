15 Eylül - 21 Eylül Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta adeta bir yıldız gibi parıldadığını hissedeceksin. Zira Venüs ve Mars'ın birleştiği altmışlık açı, sana enerji ve pozitiflik katacak. İş hayatında, cesaretini ve girişimcilik ruhunu daha çok hissedeceğin bir döneme giriyorsun. Bu dönemde, ortaklık gerektiren projeler, ekip çalışmaları veya iş birliği gerektiren konular senin için vazgeçilmez olacak.

Kararlarını alırken, mantığınla kalbini dengelemeyi başarmalısın. Bu dengeyi sağladığında, yeni fırsatlarla karşılaşman kaçınılmaz olacak. Bu fırsatlar, kariyerinde uzun vadeli bir yükselişi tetikleyebilir. Sen ise diplomatik tavrınla, patronlarının ve otorite figürlerinin desteğini alabilirsin. Kararlı duruşunla daha da güçlenerek, ikna edici ve çekici bir şekilde öne çıkabileceksin. Bugün atacağın adımlar, ileride daha büyük kazanımlar elde etmenin kapılarını aralayabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…