Sevgili Oğlak, bugün senin için biraz farklı bir gün olacak gibi görünüyor. Bedeninle ruhun arasında bir köprü kurma zamanı geldi çünkü. Gökyüzünde Neptün'ün Balık burcunda olması, böbreklerinin ve alt sırtının enerjisini hassaslaştırıyor. Bu durum, genel enerjini ve ruh halini etkileyebilir.

Gün boyunca, belki de her zamankinden biraz daha fazla, bedenine dikkat etmen gerekiyor. Kısa duruş farkındalıkları, belki biraz hafif yoga veya meditasyonla birleştirilmiş bir yürüyüş, sana denge getirecek ve enerjini yeniden toparlamana yardımcı olacak. Kendine biraz zaman ayır ve bu aktiviteleri gününün bir parçası haline getir.

Ayrıca, su elementine odaklanmanın da enerjini akıcı ve yumuşak tutmana yardımcı olacağına inanıyoruz. Belki biraz yüzme, belki biraz su kenarında vakit geçirme ile kendini suyun rahatlatıcı ve dengeleyici enerjisine bırakabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…