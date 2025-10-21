onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 22 Ekim Çarşamba Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
22 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.10.2025 - 18:05

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Ekim Çarşamba günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün senin için biraz farklı bir gün olacak gibi görünüyor. Bedeninle ruhun arasında bir köprü kurma zamanı geldi çünkü. Gökyüzünde Neptün'ün Balık burcunda olması, böbreklerinin ve alt sırtının enerjisini hassaslaştırıyor. Bu durum, genel enerjini ve ruh halini etkileyebilir.

Gün boyunca, belki de her zamankinden biraz daha fazla, bedenine dikkat etmen gerekiyor. Kısa duruş farkındalıkları, belki biraz hafif yoga veya meditasyonla birleştirilmiş bir yürüyüş, sana denge getirecek ve enerjini yeniden toparlamana yardımcı olacak. Kendine biraz zaman ayır ve bu aktiviteleri gününün bir parçası haline getir.

Ayrıca, su elementine odaklanmanın da enerjini akıcı ve yumuşak tutmana yardımcı olacağına inanıyoruz. Belki biraz yüzme, belki biraz su kenarında vakit geçirme ile kendini suyun rahatlatıcı ve dengeleyici enerjisine bırakabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

