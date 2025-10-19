Sevgili Oğlak, bu haftanın ilk günlerinde gerçekleşecek olan Merkür ile Satürn üçgeni, disiplin ve odaklanma yeteneklerini artıracak. Bu durum, iş hayatında ya da günlük yaşantında sana büyük avantajlar sağlayabilir. Ancak bu süreçte bir yandan da kas ve eklemlerini zorlamamaya özen göstermelisin. Aksi halde, bu enerji dolu dönemi biraz ağrılı ve sıkıntılı bir hale getirebilirsin.

Haftanın ortasında ise Terazi burcunda yeni bir ay başlıyor. Bu yeni ay, bedenini hareket ettirmek konusunda seni uyarıyor. Doğru adımları at ki bedensel ağrıların son bulsun. Belki de fizyoterapiyi düşünme zamanı geldi. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…