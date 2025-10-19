onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 20 Ekim - 26 Ekim Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
20 - 26 Ekim 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2025 - 18:05

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 20 Ekim - 26 Ekim haftasında Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu haftanın ilk günlerinde gerçekleşecek olan Merkür ile Satürn üçgeni, disiplin ve odaklanma yeteneklerini artıracak. Bu durum, iş hayatında ya da günlük yaşantında sana büyük avantajlar sağlayabilir. Ancak bu süreçte bir yandan da kas ve eklemlerini zorlamamaya özen göstermelisin. Aksi halde, bu enerji dolu dönemi biraz ağrılı ve sıkıntılı bir hale getirebilirsin.

Haftanın ortasında ise Terazi burcunda yeni bir ay başlıyor. Bu yeni ay, bedenini hareket ettirmek konusunda seni uyarıyor. Doğru adımları at ki bedensel ağrıların son bulsun. Belki de fizyoterapiyi düşünme zamanı geldi. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

