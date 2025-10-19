Sevgili Oğlak, bu hafta gökyüzünün en romantik ve zarif enerjisi olan Terazi burcundaki Yeni Ay'ın büyülü enerjisi ile dolup taşacaksın. Bu enerji, aşk hayatında heyecan dolu, kalbinin hızla çarpmasına neden olacak anları beraberinde getiriyor. Hatta, aşka dair bildiğin tüm kuralları, ezberlerini bozacak, kalbini çalacak biri hayatına adım atabilir.

Hayatındaki düzenin, kuralların bir anda altüst olabileceği bu dönemde, tamamen zıttın bir ruha ve karaktere sahip bu kişiye aşık olman ise kaçınılmaz olacak. Belki de hayatın boyunca hiç tanımadığın bir karaktere, bir ruha kapılacaksın ve bu da hayatına bambaşka bir renk katacak. Hadi korkusuzca onun rüzgarına kapıl, hayatın tadını çıkar! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…