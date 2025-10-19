onedio
20 Ekim - 26 Ekim Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Oğlak Burcu
20 - 26 Ekim 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2025 - 18:05

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşkla imtihanını ve 20 Ekim - 26 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 20 Ekim - 26 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta gökyüzünün en romantik ve zarif enerjisi olan Terazi burcundaki Yeni Ay'ın büyülü enerjisi ile dolup taşacaksın. Bu enerji, aşk hayatında heyecan dolu, kalbinin hızla çarpmasına neden olacak anları beraberinde getiriyor. Hatta, aşka dair bildiğin tüm kuralları, ezberlerini bozacak, kalbini çalacak biri hayatına adım atabilir.

Hayatındaki düzenin, kuralların bir anda altüst olabileceği bu dönemde, tamamen zıttın bir ruha ve karaktere sahip bu kişiye aşık olman ise kaçınılmaz olacak. Belki de hayatın boyunca hiç tanımadığın bir karaktere, bir ruha kapılacaksın ve bu da hayatına bambaşka bir renk katacak. Hadi korkusuzca onun rüzgarına kapıl, hayatın tadını çıkar! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

