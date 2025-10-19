Sevgili Oğlak, bu hafta gökyüzünde bir hareketlilik var ve bu senin hayatında bazı değişiklikler yapmanı gerektirecek. Öncelikle, Merkür ile Satürn'ün üçgen pozisyonu, disiplin ve sabrın konusunda sana bir ders verecek gibi görünüyor. Bu durum, hayatının her alanında daha kontrollü ve sabırlı olmanı gerektirecek bir dönem başlatacak. Bu dönem, hayatında daha önce hiç olmadığı kadar değerli olacak.

Aynı zamanda, Güneş ile Plüton'un kare pozisyonu, iş hayatında bazı güç mücadelelerine yol açabilir. Bu durumda, stratejik düşünme ve dikkatli olma yeteneklerin ön plana çıkacak. İş yerindeki bu enerji dalgaları, belki de ilk başta biraz zorlayıcı olacak. Bu zorluklar ise rekabete katılmanı ve kariyer ve finansal hedeflerini gözden geçirmeni sağlayacak.

Bu değişen ruh hali, hafta ortasından itibaren kendine yeni bir yol çizmene yardımcı olacak. İşte bu sayede başarıya ulaşacaksın! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…