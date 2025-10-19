onedio
20 Ekim - 26 Ekim Oğlak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
20 - 26 Ekim 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2025 - 18:05

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 20 Ekim - 26 Ekim haftası Oğlak ve yükselen Oğlak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 20 Ekim - 26 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta gökyüzünde bir hareketlilik var ve bu senin hayatında bazı değişiklikler yapmanı gerektirecek. Öncelikle, Merkür ile Satürn'ün üçgen pozisyonu, disiplin ve sabrın konusunda sana bir ders verecek gibi görünüyor. Bu durum, hayatının her alanında daha kontrollü ve sabırlı olmanı gerektirecek bir dönem başlatacak. Bu dönem, hayatında daha önce hiç olmadığı kadar değerli olacak.

Aynı zamanda, Güneş ile Plüton'un kare pozisyonu, iş hayatında bazı güç mücadelelerine yol açabilir. Bu durumda, stratejik düşünme ve dikkatli olma yeteneklerin ön plana çıkacak. İş yerindeki bu enerji dalgaları, belki de ilk başta biraz zorlayıcı olacak. Bu zorluklar ise rekabete katılmanı ve kariyer ve finansal hedeflerini gözden geçirmeni sağlayacak.

Bu değişen ruh hali, hafta ortasından itibaren kendine yeni bir yol çizmene yardımcı olacak. İşte bu sayede başarıya ulaşacaksın! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

