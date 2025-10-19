onedio
20 Ekim - 26 Ekim Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Oğlak Burcu
20 - 26 Ekim 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2025 - 18:00

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 20 Ekim - 26 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 20 Ekim - 26 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta gökyüzündeki hareketlilik sana yansıyacak ve adeta anbean değişmeni sağlayacak. Öncelikle, Merkür ile Satürn üçgeninin etkisi altında, disiplin ve sabrının artacağını göreceksin. Bu, senin için oldukça değerli bir dönem olacak. Zira bu enerji, hayatının her alanında daha kontrollü ve sabırlı olmanı sağlayacak.

Bununla birlikte, Güneş ile Plüton karesinin etkisi altında, iş ortamında güç mücadeleleri yaşayabileceksin. Bu durumda strateji ve dikkat ön plana çıkacak. İş yerindeki bu enerji dalgaları, belki de ilk başta biraz zorlayıcı olacak fakat unutmayın ki, her zorluk yeni bir fırsat demektir. Değişen ruh halin ise rekabete katılıp kariyer ve finansal hedeflerini gözden geçirmeni sağlayacak. İşte bu sayede hafta ortasından itibaren kendine yeni bir yol çizerek ay bitmeden seni sahiden mutlu edecek olan başarıyı kucaklayabilirsin! 

Sıra geldi aşktan haberlere! Bu hafta Terazi burcundaki Yeni Ay'ın enerjisi ile dolup taşacaksın. Ay'ın romantik ve zarif enerjisi sana aşk hayatında heyecan dolu anlar vadediyor. Sana aşka dair bildiğin her şeyi unutturup ezberini bozduracak biri hayatına girebilir. Hayatındaki kurallar ve düzen bir anda altüst olabilir... Tamamen zıttın bir ruha ve karaktere sahip bu kişi ile aşka düşmek ise kaçınılmaz olacaktır. Onun rüzgarına kapıl, hayattan keyif alacaksın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Astroloji Editörü
