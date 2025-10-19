Sevgili Oğlak, bu hafta gökyüzündeki hareketlilik sana yansıyacak ve adeta anbean değişmeni sağlayacak. Öncelikle, Merkür ile Satürn üçgeninin etkisi altında, disiplin ve sabrının artacağını göreceksin. Bu, senin için oldukça değerli bir dönem olacak. Zira bu enerji, hayatının her alanında daha kontrollü ve sabırlı olmanı sağlayacak.

Bununla birlikte, Güneş ile Plüton karesinin etkisi altında, iş ortamında güç mücadeleleri yaşayabileceksin. Bu durumda strateji ve dikkat ön plana çıkacak. İş yerindeki bu enerji dalgaları, belki de ilk başta biraz zorlayıcı olacak fakat unutmayın ki, her zorluk yeni bir fırsat demektir. Değişen ruh halin ise rekabete katılıp kariyer ve finansal hedeflerini gözden geçirmeni sağlayacak. İşte bu sayede hafta ortasından itibaren kendine yeni bir yol çizerek ay bitmeden seni sahiden mutlu edecek olan başarıyı kucaklayabilirsin!

Sıra geldi aşktan haberlere! Bu hafta Terazi burcundaki Yeni Ay'ın enerjisi ile dolup taşacaksın. Ay'ın romantik ve zarif enerjisi sana aşk hayatında heyecan dolu anlar vadediyor. Sana aşka dair bildiğin her şeyi unutturup ezberini bozduracak biri hayatına girebilir. Hayatındaki kurallar ve düzen bir anda altüst olabilir... Tamamen zıttın bir ruha ve karaktere sahip bu kişi ile aşka düşmek ise kaçınılmaz olacaktır. Onun rüzgarına kapıl, hayattan keyif alacaksın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…