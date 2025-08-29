30 Ağustos Cumartesi Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün Merkür ile Ketu'nun kavuşumu, aşk hayatınıda adeta bir tutku fırtınası yaratıyor. Bu enerji dolu kavuşum, ilişkinde heyecanın ve tutkunun hüküm sürdüğü bir gün vadediyor.

Partnerinle aranda beliren minik kıskançlık kıvılcımları veya gizem dolu oyunlar, aslında ilişkine yeni bir boyut kazandırabilir. Bu durum, ilişkinin monotonluğunu kırabilir ve seni daha da heyecanlı bir hale getirebilir. Yani, bugün biraz kıskançlık oyunlarına ve belki de biraz gizemli sürprizlere kendini açık tut. Kim bilir, belki de bu, ilişkini daha da güçlendirecek bir adım olabilir.

Öte yandan, eğer bekar isen, Merkür ile Ketu'nun kavuşumu sana bir sürpriz yapabilir. Sosyal çevrenden biriyle karşılaşma ihtimalin bugün oldukça yüksek. Bu karşılaşma, hayatına biraz entrika ve sürpriz katacak. Ancak unutma ki aşk her zaman tatlı sürprizlerle gelmez. Hayal kırıklıkları da olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…