30 Ağustos Cumartesi Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün iş hayatında ve kariyer projelerinde bazı beklenmedik gelişmelerle karşılaşabilirsin. Hatta, Merkür ile Ketu'nun kavuşumu yeni iş birliklerinin habercisi olabilir. Bu dönemde kiminle güvenle iş yapabileceğini ve hangi fırsatların gerçekten değerli olduğunu daha net görebileceksin. Haliyle bu dönemde finansal konularda biraz daha dikkatli olman gerekecek.

Kariyerinin seyrini değiştirmeye karar verdiğinde aceleci kararlar, yanıltıcı sonuçlara yol açabilir. Bu yüzden, her türlü finansal kararı iyice düşünmeli ve acele etmemelisin. Hazır hafta sonunun enerjisi seni daha motive ve üretken bir hale getirmişken. Bu enerjiyle yeni projelere başlamak veya mevcut işlerini hızlandırmak için kullanabilirsin.

Gelelim aşka! Aşk hayatında bugün, heyecan ve tutku hüküm sürüyor. Partnerinle arandaki küçük kıskançlıklar veya gizemli oyunlar aslında ilişkini renklendirebilir. Bu durum, ilişkinin monotonluğunu kırabilir ve daha da heyecanlı hale gelmeni sağlayabilir. Öte yandan Merkür ile Ketu'nun kavuşumunda eğer bekar isen sosyal çevrenden biriyle karşılaşma ihtimalin oldukça yüksek. Bu karşılaşma, hayatına biraz entrika ve sürpriz katacak. Aşk ve hayal kırıklıklarına hazır ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…